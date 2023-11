Modena. Incendio in un appartamento di via Toscanini: morto Davide Dignatici

Nel rogo scoppiato in un appartamento di via Toscanini al sesto piano ha perso la vita Davide Dignitaci, 32 anni. I vigili del fuoco di Modena hanno ricevuto una chiamata da un dirimpettaio che si era accorto del fumo e sono intervenuti con quattro squadre e l’autoscala.

Ma per Davide Dignatici, che abitava in un bilocale, non c’è stato nulla da fare. Il rogo non ha intaccato altri appartamenti. L’origine dell’incendio sarebbe una sigaretta rimasta accesa. Il fumo che ha invaso i locali dei piani superiori ha comportato una lieve intossicazione per due residenti, un uomo di 37 anni e una donna di 36 anni accompagnati al Pronto Soccorso e poi dimessi senza conseguenze.