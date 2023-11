Incidente stradale a Ormelle: morti Sing Gurtej e Singh Gurdeep

Due ragazzi indiani sono morti e altri due sono gravi. È il tragico bilancio di in un incidente stradale avvenuto nel comune di Ormelle, in via Roma, all’altezza del civico 118, di fronte all’azienda Poliplast. Un’Audi A3 condotta da Sing Gurtej, 27 anni origini indiane residente a San Polo di Piave e dipendente di un’azienda che si occupa della lavorazione del legname, con a bordo altre tre persone, tutte residenti a Cimadolmo, è uscita di strada terminando la corsa nel canale di scolo. Sono morti il conducente Sing Gurtej ed uno dei passeggeri, Singh Gurdeep, 35 anni indiano domiciliato nel Comune di Bellaria Igea Marina. Gli altri due passeggeri, anche loro indiani, sono stati trasportati dal personale sanitario all’ospedale di Treviso in gravi condizioni. I ferito hanno 26 e 23 anni anni. Il primo è in neurologia e le sue condizioni sarebbero disperate, il secondo in terapia intensiva.

Le salme sono state traslate presso l’ospedale di Oderzo, a disposizione dell’autorità giudiziaria. I rilievi sono stati svolti dai Carabinieri, intervenuti sul posto con i vigili del fuoco che hanno estratto dall’abitacolo i coinvolti nello schianto ed il Suem 118.