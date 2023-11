Prezzi delle case in Italia: a ottobre crescono le quotazioni degli immobili usati

Nel corso del mese di ottobre, i prezzi degli immobili usati sono cresciuti, in Italia, dello 0,5% rispetto a settembre. Questo aumento ha portato le quotazioni immobiliari nel nostro Paese ad assestarsi attorno ai 1820 euro al metro quadro.

Interessante è sottolineare che, nonostante il singolo dato positivo del mese di ottobre, il 2023 è stato dominato da una generale contrazione per quanto riguarda i prezzi degli immobili usati (si parla, per ora, di una flessione su base annuale pari allo 0,2%).

A fornire questi dati è stata un’indagine recentemente condotta dagli esperti dell’ufficio studi di un importante gruppo di agenzie immobiliari attivo su tutto il territorio nazionale.

La situazione dei capoluoghi

Il report appena menzionato ha preso in considerazione diversi capoluoghi sul territorio italiano, 107 per la precisione. Sessanta di questi registrano un incremento dei prezzi degli immobili usati. La crescita più consistente su base mensile si è vista a Oristano, che ha guadagnato il 5,7% rispetto a settembre, a Fermo, con il 3,7% in più, e ad Avellino (qui, invece, i prezzi degli immobili usati al metro quadro sono cresciuti del 3,4% su base mensile).

Cosa dire, invece, della situazione delle grandi città? Analizziamola partendo da Napoli, dove è stato possibile riscontrare un aumento del 2,3% delle quotazioni al metro quadro degli immobili usati.

A seguire troviamo Genova e Bologna, che registrano entrambe un incremento dell’1,4%. A Palermo e a Roma, invece, gli aumenti sono meno consistenti e pari rispettivamente allo 0,7 e allo 0,3% su base mensile.

Milano e Firenze, invece, viaggiano sul fronte opposto. Sia sotto la Madonnina, sia nel capoluogo toscano, si registra, da settembre a ottobre 2022, una riduzione dei prezzi al metro quadro delle case usate (0,3% in entrambi i casi).

A Torino, invece, la flessione negativa nell’ultimo mesi è stata pari allo 0,1% circa.

I cali più importanti dei prezzi al metro quadro degli immobili usati in Italia sono stati registrati a Nuoro, con una perdita di quota del 31,% circa – stessa percentuale riscontrata a Crotone – e Reggio Calabria dove, invece, le quotazioni al metro quadro degli immobili usati sono diminuite del 2,8%.

Sostanziale stabilità in capoluoghi come Novara, Alessandria, Trani e Parma.

Comprare casa in Italia

Al netto delle oscillazioni mensili sia positive sia negative dei prezzi, Milano rimane, ad oggi, la città dove comprare casa in Italia costa in assoluto di più, con una media di 4.953 euro al metro quadro.

Secondo posto per Bolzano, dove chi ha intenzione di diventare proprietario immobiliare deve mettersi nell’ottica di una spesa media che si aggira attorno ai 4.474 euro al metro quadro.

La terza posizione spetta invece alla Serenissima. Comprare casa a Venezia vuol dire confrontarsi con una quotazione media al metro quadro che viaggia attorno ai 4.4411 euro al metro quadro.

I prezzi che, in generale, sono in salita e i recenti rialzi dei tassi dei mutui stanno impattando notevolmente sui numeri delle compravendite.

Per rendersi conto dell’impatto, basta rammentare che città come Bologna e Milano hanno perso, nel secondo trimestre dell’anno, oltre il 20%.

Comprare casa in Italia può rivelarsi ostico se, per diventare proprietari, si è vincolati al credito bancario.

