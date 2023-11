Ristrutturazione bagno chiavi in mano – tempi e modo di realizzazione

Molti proprietari di appartamenti o di qualsiasi altro edificio ad un certo punto potrebbero ritrovarsi nella situazione di dover parlare con la loro impresa edile di fiducia se ne hanno una o se non dovrebbero trovarla, perché vogliono informarsi rispetto ad un servizio di ristrutturazione bagno chiavi in mano, che è un servizio e un intervento che in certi casi è ineludibile quando le condizioni del bagno sono ormai fatiscenti.

Quindi parliamo di quelle situazioni nelle quali un proprietario di un appartamento da molto tempo rimanda questi lavori che riguardano il bagno, che ormai si ritrova in delle condizioni pietose magari con dei sanitari che andrebbero sostituiti, con delle piastrelle che saltano, e con degli impianti idrici ed elettrici che andrebbero almeno aggiornati.

I motivi per i quali una persona rimanda a questi interventi sono tanti e magari possiamo anche parlare di persone che hanno delle difficoltà economiche e quindi hanno cercato di resistere finché hanno potuto, ma ora sono costrette ad affrontare questo investimento.

Che comunque è un investimento a lungo termine del quale non ci si pente, perché stare in casa con un bagno comodo, esteticamente elegante e perfettamente funzionale alle nostre esigenze e ai nostri bisogni, è una marcia in più.

Per quanto riguarda la denominazione chiavi in mano, intanto è una definizione che avremo ascoltato mille volte non solo per il bagno ma sempre in ambito di ristrutturazione, la stessa fa riferimento ad affidare il compito all’impresa edile di coordinare e gestire i vari professionisti che si occuperanno nel dettaglio di questo progetto.

Quindi praticamente noi coinvolgeremo un solo attore che poi si occupa di tutto quello che riguarda la ristrutturazione del bagno, dalla progettazione che include il design iniziale, ma anche alla realizzazione e all’installazione finale.

Così come il team si occuperà anche della demolizione, della rimozione dell’arredo che già c’è in quel bagno, così come della parte idraulica e dell’impianto elettrico e non in ultimo dell’illuminazione e dei sanitari.

Fermo restando che comunque quando si parla di chiavi in mano non vuol dire che non ci si coordina con il cliente con il quale bisognerà mettersi d’accordo su vari aspetti, e bisognerà ascoltare le esigenze e agli obiettivi che ha rispetto a questo lavoro di ristrutturazione.

Un intervento di ristrutturazione bagno chiavi in mano ha varie fasi da prendere in considerazione

Tra i tanti vantaggi che un proprietario ha quando decide di affidare ad un’impresa il coordinamento, la progettazione e l’esecuzione di un intervento di ristrutturazione del bagno, il primo è di avere meno impegni rispetto allo stesso, perché saranno loro che si dedicheranno per esempio a trovare i vari professionisti coinvolti in questo progetto sempre ascoltando, come dicevamo nella prima parte le nostre esigenze e le nostre preferenze.

In genere il team che partecipa a questo progetto di ristrutturazione cercherà di farci delle proposte e ci offrirà delle soluzioni personalizzate, sempre con l’obiettivo di ottimizzare lo spazio e soddisfare le nostre esigenze, in primis quelle che riguardano le funzionalità del bagno.