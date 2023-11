L’attrice e performer Burlesque Giulia Di Quilio in scena all’Off/Off Theatre di Roma

Giulia Di Quilio torna a teatro con Off/Off Variety in scena da martedì 7 a domenica 19 novembre alle ore 21.00 presso l’Off/Off Theatre di Via Giulia nel cuore di Roma. Lo spettacolo, firmato da Silvano Spada, vede oltre all’attrice e performer Burlesque anche la presenza di Pino Strabioli, Pierfrancesco Poggi, Santino Fiorillo e il corpo di ballo composto da Manuel Bortolotto, Alessandro Gioffrè, Aldo Iucci, Biagio Pagano e Davide Rosa. Le coreografie sono di Francesco Spizzirri, i costumi di Giuseppe Bambagini, creazioni video a cura di Fabio Massimo Iaquone e, infine, lo spazio scenico e le luci di Umberto Fiore.

Il Varietà, fatto di satira sull’oggi, ballerini, comicità, canzoni, burlesque. Palchi che brillano tra Londra, Parigi, New York, Berlino e nel resto del mondo. Il Varietà è uno spettacolo di grande successo e l’OFF/OFF Theatre, anche in Italia, come operazione culturale, vuole riproporlo al pubblico in una rivisitazione contemporanea.

Una rappresentazione corale mirata a regalare sorrisi, movente di un genere che ha fatto la storia dello spettacolo.

Note di Giulia Di Quilio

Lo spettacolo Off Off Variety è lo spettacolo inaugurale della stagione del teatro OFF OFF; scritto e diretto da Silvano Spada è un omaggio al varietà che fu, rivisitato e contemporaneizzato. Il burlesque da me rappresentato è la nota femminile in uno spettacolo che mette in scena un corpo di ballo completamente al maschile (diretto da Francesco Spizzirri), insieme al protagonista/maestro di cerimonia Pino Strabioli, con la musica travolgente di Pierfrancesco Poggi e le incursioni stilose di Santino Fiorillo. A chiusura la mia performance/omaggio al varietà e avanspettacolo italiano, che ieri come oggi, tra paillette e lustrini ci trasporta in un sogno fatto di seduzione ed erotismo soft, per ricordare che dentro ogni donna c’è sempre, nascosta, una diva!

Una menzione speciale va poi all’apporto video che sarà presente nello spettacolo in una forma mai vista prima, a capitanare questi effetti Fabio Massimo Iaquone maestro di video istallazioni e video mapping. Le luci e le scenografie sono curate da Umberto Fiore.

OFF/OFF THEATRE Via Giulia 19,20,21 00186 Roma

INFO: [email protected]

BIGLIETTERIA/TICKETING OFFICE Via Giulia, 20 Tel. + 39. 06. 89239515 [email protected]

Prevendita on line: www.vivaticket.it – SITO: http://off-offtheatre.com/