L’anima multiforme delle Tarme: laboratori d’arte e crescita socio-culturale

L’associazione culturale “Le Tarme” domenica 5 (ore 18) nella sede sociale di Brattirò, presenta il nuovo progetto di attività laboratoriali 2023-24. Un impegno appassionante che prosegue con entusiasmo, carico di esperienze emotive nei diversi campi espressivi, che mette insieme mondo dell’infanzia e quello degli adulti, con musica, canto, teatro, arte terapia, esperienze sociali e conviviali. Un modello esemplare per ripensare e riscoprire il valore umano, etico-sociale della cultura e della crescita artistico-esistenziale sia individuale che collettiva.

Domenica 5 novembre, alle ore 18, nei locali dell’associazione culturale “Le Tarme”, a Brattirò, gli animatori (in particolare il presidente Anna Maria Pugliese, il direttore artistico Antony Greco e il segretario Rosalba Romano), presenteranno il programma delle attività artistico-laboratoriali 2023/2024. Dall’inaugurazione (febbraio 2023) tante le iniziative realizzate (musica, teatro, musicoterapia, yoga, laboratori creativi per bambini e grandi, attività artistiche, concerti ed esperienze sociali, conviviali e culturali. Particolare eco le iniziative organizzate in estate con il successo del festival di artisti di strada “Bratiria nta chiazza ” e il concerto della nota cantante iraniana Farzaneh Joorabchi.

Nel programma tante esperienze precedentemente sperimentate con esiti importanti e significativi, saranno riproposte con i nuovi laboratori mirati al benessere dei bambini e degli adulti: arte, artigianato e natura. “L’ arte, nelle sue diverse forme espressive – spiega il presidente dell’associazione Annamaria Pugliese – è fondamentale per l’essere umano poiché favorisce il processo di crescita in qualsiasi fase della vita. Durante l’infanzia facilita lo sviluppo evolutivo del bambino, mentre nell’adulto promuove la maturazione della consapevolezza psico-mentale. Il programma che si propone è diversificato proprio per toccare le corde di tutti: per bambini vi saranno laboratori di teatro, musica, tessitura e arte terapia; Per gli adulti yoga, ceramica, coro, chitarra, acquerello, danze del sud Italia e danza-folk, suono-terapia. Altre novità ed eventi si susseguiranno durante l’anno” aggiunge l’entusiasta presidente Anna Maria Pugliese. Ad approfondire il valore delle attività in cantiere dell’associazione “Le Tarme” il segretario Rosalba Romano (esperta in discipline orientali, come la meditazione e l’arte dello yoga: “Sin dai tempi degli antichi Greci, l’arte, e in particolare l’esperienza del teatro, veniva promossa per aiutare a liberare le emozioni attraverso la catarsi, per favorire la conoscenza di sé e delle proprie potenzialità, rendendo possibile l’integrazione di tutte le risorse di cui disponiamo per poter vivere meglio. Questo potente mezzo espressivo permette alle nostre emozioni di prendere forma, di avere voce, di trasformarsi in un linguaggio universale che ci fa capire quanto sia importante esternare e plasmare il nostro mondo interiore”.

L’associazione culturale “Le Tarme” con un impegno a tutto campo che comprende le varie forme di arti e di linguaggi espressivi, è diventato un punto di riferimento culturale e sociale importante e si propone come modello esemplare per esperienze di crescita culturale individuale e collettiva, una delle poche associazioni culturali sul territorio regionale – ad attraversare le diverse esperienze culturali ed espressive, facendo interagire e dialogare il mondo dell’infanzia e dell’adolescenza con quello degli adulti.