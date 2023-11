Come scaricare online il Certificato Camerale

Il certificato camerale è un termine che si riferisce a un documento ufficiale che raccoglie tutte le informazioni relative alle imprese che sono ufficialmente registrate presso la Camera di Commercio, grazie all’autorizzazione dell’ente camerale.

In breve, il Certificato Camerale è una prova formale che contiene i dettagli di un’azienda, la quale deve essere previamente registrata presso l’ente governativo competente. Questo documento è distinto dalla “visura camerale” in quanto ha validità legale ed è utilizzabile anche per scopi esterni entro sei mesi dalla sua data di emissione.

Per ottenere un certificato camerale, è possibile recarsi presso la Camera di Commercio, dove è possibile richiedere diversi tipi di documenti, tra cui il certificato camerale standard, il certificato camerale storico e quello specifico per le imprese artigiane.

Quanti tipi di certificato camerale esistono?

Ci sono tre tipi di certificato camerale, ovvero:

Certificato Camerale Ordinario: Questo documento dettaglia una vasta gamma di informazioni relative all’azienda, tra cui dati di registrazione, ubicazione legale, numero di partita IVA, licenze, natura dell’attività, capitale sociale, affiliazioni a organizzazioni di settore, informazioni sui proprietari e azionisti con specifiche sulle loro quote di partecipazione, nonché dettagli sugli amministratori, attività, e ruoli aziendali. Spesso è conosciuto come “certificato di iscrizione camerale,” in quanto attesta l’iscrizione dell’azienda presso l’ente pubblico competente.

Certificato Camerale Storico: Questo tipo di certificato fornisce un quadro completo delle informazioni sull’azienda, coprendo il periodo dalla sua fondazione fino ai giorni attuali. Include tutti gli eventi rilevanti nel corso del tempo, come cambiamenti nei ruoli aziendali, spostamenti della sede, modifiche alle licenze e altre variazioni significative.

Certificato Camerale Artigiano: Questa variante è specificamente progettata per le imprese artigiane, come suggerisce il nome. Simile al certificato ordinario, fornisce una vasta gamma di dati relativi ai titolari, alle attività svolte, ai dettagli di registrazione e altro. Tuttavia, esso pone un’enfasi particolare sulle caratteristiche specifiche delle imprese artigiane.

Scaricare il Certificato Camerale online

Come già menzionato in precedenza, la procedura più comune è quella di rivolgersi all’ente competente, ovvero la Camera di Commercio.

Ma esiste anche la possibilità di scaricare il certificato camerale attraverso un processo telematico. Questa opzione è resa disponibile grazie a diversi siti web appositamente creati per erogare questo servizio, come ad esempio il ben noto servizio Tutto Visure, che è leader nel settore.

Nel concreto, per richiedere un Certificato Camerale, è necessario fornire alcune informazioni di base. Queste informazioni comprendono il nome dell’azienda e la provincia in cui essa è registrata, il codice fiscale e/o la partita IVA e la provincia in cui ha sede la Camera di Commercio.

Una volta presentata la richiesta, il certificato verrà inviato tramite e-mail. Il documento sarà emesso su carta filigranata e contrassegnato con il timbro ufficiale della Camera di Commercio, a conferma della sua autenticità.

Ma ci sono ulteriori dettagli da prendere in considerazione. È di fondamentale importanza specificare il tipo di certificato camerale che desiderate ottenere, che sia quello ordinario, storico o artigiano. A seconda della vostra scelta, verrà applicato il timbro distintivo corrispondente.

Nel caso in cui il certificato non fosse disponibile attraverso la consultazione online del database, sarà necessario recarsi fisicamente presso l’ufficio della Camera di Commercio. Tuttavia, a differenza della procedura online che richiede solamente alcune ore, in questo caso dovrete attendere circa quattro giorni lavorativi.

Il certificato possiede un valore legale ed è valido per sei mesi a partire dalla data di emissione. Inoltre, è importante sottolineare che il certificato è riconosciuto solo nella sua forma originale e può essere utilizzato una sola volta.

Un aspetto rilevante da tenere a mente è che il Certificato Camerale è disponibile solamente per le categorie legate a Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Questo significa che non è accessibile per le associazioni professionali, le organizzazioni sportive, le entità caritative o culturali.