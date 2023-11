Pierpaolo Alderisi nuovo coordinatore delle selezioni di calcio a 11

“Il modus operandi – afferma Alderisi – dovrà essere chiaro dall’inizio per tutte le Rappresentative. Nelle nostre selezioni noi cerchiamo profili di giovani che siano pronti a disputare uno dei più importanti eventi di calcio giovanile in Italia, secondo solo forse al Torneo di Viareggio. Noi facciamo attività di selezione, non svolgiamo qualificazione. Inoltre, per espresso volere del presidente Morgana, i valori educativi e il rispetto delle regole diventano prioritari nello sviluppo di qualsiasi tipo di discorso”.

Deve crescere il senso di appartenenza sin dal primo allenamento. “Non lasciamo e non lasceremo nulla al caso. Il lavoro di selezione è affascinante e stimolante anche perché ti consente di confrontarti con molteplici realtà, ma soprattutto hai la possibilità di intessere relazioni su tutto il territorio che riusciremo a coprire.”