Il Veneto chiude le scuole delle zone in allerta rossa per maltempo

In Veneto, in tutti i territori soggetti ad allerta rossa per maltempo. Ad essere interessati tanti municipi della Provincia di Treviso, di Verona (Comune capoluogo incluso), di Vicenza (incluso il Comune capoluogo). Lo ha deciso la riunione dell’Unità di crisi regionale per il maltempo che sta colpendo il Veneto, istituita con decreto dal Governatore Luca Zaia, che ha delegato al coordinamento l’assessore alla Protezione Civile Gianpaolo Bottacin. Al tavolo, oltre alle strutture regionali, Arpav e Veneto Acque, tutti i principali interlocutori territoriali: le sette Prefetture, i Vigili del Fuoco, Anci, Upi, Veneto Strade, Anas, Rfi, Anbi, Enel, Terna, Autorità di Bacino del Po e Alpi Orientali. Qui l’elenco dettagliato dei Comuni.

“In condivisione con tutti i partner, abbiamo stabilito la chiusura delle scuole per la giornata di domani nei Comuni in Zona Rossa, ovvero tutta la Provincia di Belluno e le aree interessate delle province di Treviso, Vicenza e Verona. Abbiamo analizzato il quadro complessivo della situazione – spiega Bottacin- evidenziando che la situazione, pur ben monitorata, è in evoluzione e si aspetta il culmine tra stasera e prime ore di domani”. Durante la riunione si è anche fatto il punto della situazione sui diversi territori ed è stato dato anche un aggiornamento sull’apertura, eventuale, della galleria scolmatrice Adige-Garda in caso di necessità, come concordato con Provincia di Trento, Regione Lombardia e Aipo.