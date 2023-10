Incidenti sul lavoro: la prevenzione passa per l’antinfortunistica

Secondo gli ultimi dati rilasciati dall’INAIL, nei primi 8 mesi del 2023 le denunce di incidenti sul lavoro in Italia ammontano complessivamente a 383.242.

Per contrastare questi eventi è indispensabile investire nella prevenzione, innanzitutto attuando quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, ossia la normativa di riferimento in Italia in materia di sicurezza del lavoro.

All’interno sono elencate tutte le misure da adottare per prevenire gli infortuni in ambito lavorativo, tra cui l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale conformi alle norme e adatti alle attività svolte dai lavoratori.

I Dispositivi di Protezione Individuale di qualità si possono acquistare anche online

Ogni datore di lavoro deve rispettare gli obblighi di sicurezza stabiliti dalla normativa vigente, realizzando una serie di adempimenti come la fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati ai propri dipendenti.

Si tratta di accessori e strumenti di antinfortunistica progettati appositamente per la prevenzione di alcuni rischi specifici, come per esempio per proteggere i lavoratori dai rumori eccessivi, tutelare il lavoro in quota o prevenire malattie respiratorie, urti e shock elettrici.

Come scegliere quali dispositivi di protezione individuale comprare

I dispositivi di protezione individuale sono tutte quelle attrezzature che proteggono da determinati rischi, ovvero da una serie di condizioni che potrebbero impattare sulla sicurezza o sulla salute dei lavoratori durante lo svolgimento delle mansioni.

Gli obblighi d’uso e i requisiti di questi prodotti sono fissati nel D.Lgs. 81/2008, dove si prevede il loro utilizzo in tutte le circostanze in cui non sia possibile evitare o ridurre in modo sufficiente i rischi nei luoghi di lavoro attraverso varie misure di prevenzione.

I DPI impiegati nelle aziende devono essere conformi ai rischi da prevenire, risultare idonei alle condizioni dell’ambiente di lavoro in cui utilizzarli e garantire un’adeguata ergonomia ai lavoratori.

Un altro aspetto importante è rappresentato dalla possibilità di adattare i dispositivi di protezione individuale alle necessità del lavoratore, affinché possa svolgere le sua mansioni in modo sicuro e comodo. Inoltre, qualora sia necessario usare più di un DPI, questi devono essere tra loro compatibili e mantenere la loro efficacia.

Caratteristiche e tipologie dei principali dispositivi di protezione

In commercio esistono diverse tipologie di dispositivi antinfortunistica per la prevenzione degli incidenti di lavoro. Tra questi ci sono gli elmetti di sicurezza, attrezzature che proteggono la testa in caso di cadute e urti, prodotti che devono essere conformi alla norma europea EN 397 e vengono adoperati soprattutto nell’edilizia, nei cantieri e in alcune industrie. Ci sono poi i dispositivi anticaduta, sistemi di protezione per il lavoro in quota come cinture di sicurezza, imbracature, linee di vita e ancoraggi.

Altrettanto importanti sono i dispositivi di protezione delle vie respiratorie come filtri e maschere, da scegliere in base all’agente contaminante a cui sono esposti i lavoratori e al tipo di protezione necessaria. Si tratta di una categoria in cui rientrano diversi prodotti, come per esempio le maschere facciali filtranti e i respiratori.

Nella maggior parte dei luoghi di lavoro bisogna usare le scarpe antinfortunistiche, calzature che a seconda del modello proteggono i piedi da una serie di rischi come lesioni, contaminazioni, cadute di oggetti e folgorazioni.

Altri dispositivi che contribuiscono a rendere le aziende degli ambienti di lavoro più sicuri sono i sistemi di protezione della vista, tra cui occhiali a stanghetta, visiere e maschere per la saldatura, prodotti che in base al loto utilizzo devono essere conformi a norme specifiche come la EN 166 o la EN 175.

La scelta dei dispositivi antinfortunistica giusti richiede la massima attenzione alle normative di legge e alle indicazioni emerse dalla valutazione dei rischi aziendali, per questo motivo è fondamentale rivolgersi sempre a dei professionisti esperti e dei fornitori qualificati e specializzati.