Gas domestico: focus su ottimizzazione dei consumi e compensazione delle emissioni

Il gas naturale è una risorsa energetica largamente impiega in ambito domestico, essendo utilizzata tanto per la cottura dei cibi quanto per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria.

Naturalmente, la produzione e il consumo di gas comporta il rilascio di emissioni di CO 2 in atmosfera, per questo motivo è importante valutare soluzioni efficaci per ridurre la carbon footprint del gas utilizzato in casa.

L’importanza della compensazione delle emissioni

Al giorno d’oggi è possibile bilanciare la CO 2 liberata nell’atmosfera per mezzo della compensazione, vale a dire sostenendo progetti che prevedono la cattura, l’assorbimento o la mancata produzione di emissioni di gas ad effetto serra.

In questo modo, è possibile diminuire l’impatto ambientale e vivere in modo più sostenibile, riducendo o annullando l’impronta di carbonio del gas consumato nella propria abitazione. Per compensare le emissioni è possibile richiedere la fornitura gas a compagnie energetiche attente all’ambiente come Pulsee Luce e Gas.

Infatti, le offerte della digital energy company permettono di attivare il servizio aggiuntivo Gas Compensation è possibile contribuire al finanziamento di progetti di sostenibilità tramite i VERs, i certificati di compensazione delle emissioni di gas serra, per bilanciare la CO 2 emessa dalla produzione del gas consumato ogni giorno.

Come ottimizzare i consumi di gas per ridurre il carbon footprint

La compensazione delle emissioni di CO 2 è senza dubbio una soluzione molto utile, in quanto consente di bilanciare l’impatto ambientale legato al gas utilizzato in casa. Allo stesso tempo, è altrettanto importante ottimizzare i consumi di gas, infatti bastano pochi semplici accorgimenti per evitare gli sprechi senza compromettere il comfort termico e abitativo, adottando alcuni comportamenti più sostenibili orientati al risparmio energetico.

A fornire dei consigli utili è l’ENEA, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile.

In primo luogo, è possibile abbassare di 1°C il riscaldamento, impostando il termostato a 19°C invece di 20°C: un piccolo accorgimento che permette di risparmiare circa il 10% di gas in casa. Un’altra riduzione può avvenire diminuendo di un’ora al giorno l’accensione del riscaldamento, oppure evitando di attivare l’impianto nelle giornate meno fredde.

Per ottimizzare i consumi di gas in ambito domestico è anche possibile ridurre l’uso di acqua calda, per esempio preferendo una doccia veloce da 5 minuti al bagno in vasca, considerando che nel primo caso si consumano 75-90 litri di acqua calda e nel secondo fino a 160 litri. Bisogna anche evitare di mettere ostacoli davanti ai termosifoni, come per esempio mobili e tende che comprometterebbero la diffusione del calore.

Può risultare utile anche installare un termostato smart, un dispositivo che permette di regolare automaticamente la temperatura e migliorare l’efficienza della caldaia.

Per evitare le dispersioni di calore, invece, che provocano un peggioramento del comfort termico e un aumento dei consumi del riscaldamento, è necessario schermare le finestre durante la notte con tapparelle, persiane o tende, valutando la necessità di installare infissi più efficienti a doppi vetri. Anche in cucina è possibile risparmiare gas, ad esempio prestando attenzione a cucinare sempre con il coperchio, preferendo le cotture più veloci e utilizzando padelle e pentole con una migliore gestione del calore.

L’elettrificazione dei consumi per diminuire il consumo di gas in casa

Al giorno d’oggi è anche possibile valutare l’elettrificazione di una parte dei consumi di energia termica, ossia di gas, preferendo gli impianti alimentati da energia elettrica per ridurre più facilmente la carbon footprint.

Per quanto riguarda il riscaldamento, per esempio, è possibile sostituire la caldaia a gas con la pompa di calore, un impianto ad alta efficienza che in condizioni ottimali può fornire fino a 5 kW di energia termica per ogni kW di energia elettrica consumata.

Per l’acqua calda sanitaria, invece, è possibile sostituire lo scaldabagno a gas con uno scaldacqua elettrico, per produrre acqua calda senza generate emissioni di CO 2 nell’atmosfera. Anche in cucina è possibile passare da un piano cottura a gas a un piano a induzione, una tecnologia che consente di risparmiare energia ed eliminare il consumo di gas per cuocere i cibi.

Naturalmente, optando per un’offerta luce proposta da un fornitore attento all’ambiente, tutti questi impianti possono anche essere alimentati con elettricità ricavata da fonti rinnovabili.

Le soluzioni per risparmiare e ridurre l’impatto ambientale dei consumi di gas sono molteplici, bisogna soltanto scegliere le opzioni più adatte alle proprie esigenze valutando con attenzione ogni opportunità disponibile in termini di costi/benefici.