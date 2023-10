Tutto pronto per Catania Taranto. Per il Catania, nessuna distrazione

L’Ufficio Stampa del Catania F C, comunica che l’allenatore del Catania Luca Tabbiani ha convocato venti calciatori per la sfida al Taranto, in programma oggi con inizio alle ore 16.15 allo stadio “Angelo Massimino” e valevole per la nona giornata del girone C del campionato Serie C NOW 2023/24. Tra gli indisponibili anche Deli e Quaini.

Questi gli atleti a disposizione del tecnico rossazzurro:

1 Bethers

2 Curado

3 Maffei

5 Rapisarda

6 Zanellato

9 Sarao

10 Di Carmine

11 Mazzotta

13 Bouah

17 Dubickas

18 Rizzo

21 Ladinetti

24 Bočić

26 Lorenzini

27 Castellini

31 Chiarella

32 Chiricò

33 Zammarini

77 Marsura

95 Albertoni

Con il Comunicato Ufficiale 54/DIV, la Lega Italiana Calcio Professionistico ha definito la programmazione delle gare in programma dalla dodicesima alla diciannovesima giornata del campionato Serie C NOW 2023/2024.

Le date e gli orari potranno essere soggetti a variazione su disposizione della Lega Pro per esigenze organizzative e/o televisive.

Di seguito, gli impegni del Catania:

12ª giornata – Domenica 5 novembre

Potenza-Catania, ore 14.00

13ª giornata – Domenica 12 novembre

Audace Cerignola-Catania, ore 18.30

14ª giornata – Sabato 18 novembre

Catania-Turris, ore 14.00

15ª giornata – Domenica 26 novembre

Giugliano-Catania, ore 16.15

16ª giornata – Domenica 3 dicembre

Catania-Virtus Francavilla, ore 20.45

17ª giornata – Sabato 9 dicembre

Acr Messina-Catania, ore 20.45

18ª giornata – Lunedì 18 dicembre

Catania-Sorrento, ore 20.45

19ª giornata – Sabato 23 dicembre

Benevento-Catania, ore 18.30

Inoltre, la Lega Italiana Calcio Professionistico ha reso noto che la gara Catania-Avellino, in programma domenica 29 ottobre e valevole per l’undicesima giornata del girone C del campionato Serie C NOW 2023/24, verrà trasmessa in diretta televisiva su Rai 2 e avrà inizio alle ore 16.00.

Catania-Avellino in diretta su Rai 2:

https://www.lega-pro.com/domenica-la-serie-c-e-in-diretta-su-rai-2/

La Lega Italiana Calcio Professionistico ha disposto che la gara Brindisi-Catania, valevole per la seconda giornata del girone C del campionato Serie C NOW 2023/2024, venga recuperata mercoledì 1° novembre, con inizio alle ore 16.15.