L’appello dell’Onu: convoglio di aiuti per Gaza non sia l’ultimo

“Il primo convoglio” di aiuti umanitari per Gaza “non deve essere l’ultimo”. Ad affermarlo il capo dell’agenzia umanitaria dell’Onu Martin Griffiths, presente al Cairo per il “vertice per la pace”, dopo il passaggio di 20 camion dall’Egitto verso Gaza. “Sono fiducioso che questa spedizione sarà l’inizio di uno sforzo sostenibile per fornire beni essenziali, tra cui cibo, acqua, medicine e carburante, agli abitanti di Gaza in modo sicuro, incondizionato e senza ostacoli”, ha aggiunto. Le spedizioni odierne contengono, secondo i media egiziani, cibo e aiuti medici e non carburante, vitale nella Striscia di Gaza.