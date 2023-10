Tende a bracci – estensibili per l’esterno

Bisogna sapere quante più informazioni possibili per quanto riguarda le tende a bracci e estensibili in quanto rappresentano uno dei modelli più richiesti sia in ambito commerciale che privato.

Il motivo è molto semplice cioè legato al fatto che si tratta di una tenda che risulta essere a braccia estensibili come detto, ma che viene apprezzata per essere molto resistente e comoda, oltre al fatto che ha come peculiarità quella di riuscire ad adattarsi e ad essere realizzata in qualsiasi misura.

Ora andiamo a vedere quelli che sono i particolari per quanto riguarda le caratteristiche di questa tipologia di tende da sole.

Innanzitutto è bene sapere che questo tipo di tende chiamata a bracci è composta da due bracci telescopici in alluminio che si srotolano, ma non solo, perché c’è anche un rullo avvolgibile che si può chiamare anche tubo avvolgitore.

La caratteristica di questi bracci estensibili è che si possono aprire o in maniera totale o in maniera parziale, oltre al fatto che offriranno una massima copertura, tenendo presente anche che per quanto riguarda l’apertura la possiamo trovare sia motorizzata che manuale.

Sempre per quanto riguarda i bracci estensibili diciamo che ci sono tante tipologie diverse come per esempio quelli a doppio cavo con guaina, oppure quelli in acciaio inox, che hanno una sporgenza massima di circa 3 metri di solito.

Esistono anche dei bracci estensibili che sono interessanti per il fatto che vengono realizzati con cavi speciali, e si chiamano Baltus.

In questo caso abbiamo a che fare con una delle tende da sole abbracci più durevoli innovativa, visto che ci garantisce circa 30.000 cicli sia di chiusura che ti apertura della tenda.

Informazioni sul fissaggio di queste tende

Un’altra cosa molto importante di queste tende è il fissaggio che deve essere scelto con cura grazie all’aiuto degli esperti perché può essere in diversi modi perché per esempio possiamo trovare quello a barra quadra che rappresenta la soluzione ideale per quelle tende che hanno una larghezza significativa e che hanno bisogno quindi di una soluzione per quanto riguarda il fissaggio che sia stabile.

Abbiamo anche il fissaggio a piastre separate che vengono utilizzate soprattutto per tende piccole di dimensioni, che però non sono esposte alle intemperie climatiche. Si tratta di una soluzione molto apprezzata anche per il fatto di essere una delle più economiche e cioè una di quelle che ha il rapporto migliore qualità prezzo.

Ma di sicuro chi vuole la massima stabilità della terra dovrà scegliere come fissaggio quella a doppia barra quadra, tenendo presente che per quanto riguarda le tende di questa tipologia viene apprezzata come caratteristica la resistenza al carico di vento.

Infine per quanto riguarda i tessuti diciamo che ce ne sono di diversi tra quelli che hanno il compito di rivestire le tende a bracci perché possiamo trovare quelli in acrilico, ma anche quelli in poliestere o microforato, giusto per fare alcuni esempi perché ce ne sarebbero anche altri.

Ognuno di questi tessuti ovviamente avrà le sue caratteristiche di idrorepellenza, ma anche traspirabilità, resistenza allo sporco, alla luce o alle muffe.