Balenciaga: dalla passerella alle vie della città, capi e occhiali da sole per sentirsi unici

Se in passerella sfoggiano capi oversize, abbinati ad accessori curiosi, come ad esempio la clutch a forma di decolletè, la scarpa stringata, oppure la bag che usano le signore per fare incetta di verdura al mercato, alternata a quella da viaggio, non c’è dubbio, a sfilare sono i modelli di Balenciaga.

In ogni sfilata di questo brand, lo stupore è la sensazione più diffusa e duratura. Così è stato anche durante l’ultima sfilata firmata da Demna, il direttore creativo del brand, a cui erano presenti molte personalità in vista, come la giornalista e critica di moda Cathy Horyn, la modella Amanda Lepore e la blogger Diane Pernet.

Gli eventi in grande stile non sono certo una novità questa Casa di moda nata in Spagna nel 1917 e successivamente approdata a Parigi, sempre ispirata a modelli anticonformisti ed innovativi sia in fatto di abbigliamento sia per quanto riguarda gli occhiali da sole, questi ultimi famosi in tutto il mondo e apprezzati per il loro inconfondibile design realizzato con materiali di prima qualità e dotati di montature e lenti che massimizzano la protezione. Volumi esagerati e forme avanguardistiche completano l’identikit dell’occhiale Balenciaga, preferendo forme cat eye e lenti triangolari per le linee donna, caratterizzate spesso da un acetato tinto di vivacità o invaso da motivi tartarugati. L’uomo che vuole osare, abbinando ad un capo Balenciaga un occhiale da sole dello stesso brand, potrà scegliere tra modelli oversize o montature minimaliste con lenti ovali o rettangolari, avendo sempre la certezza di non passare inosservato.

Gli occhiali da sole Balenciaga sono visionabili e acquistabili non solo alle esclusive sfilate, ma, per fortuna, anche nei migliori negozi di moda ed eyewear. Anche on line è possibile cercare e fare proprio il modello Balenciaga più adatto al proprio stile e alla propria personalità. Sullo shop di VistaExpert, ad esempio, è facile visionare l’ampia gamma di modelli, di questo e di altri tra i miglior brand di occhiali da sole, trovare quello che più piace, acquistarlo a d un prezzo vantaggioso e riceverlo a casa in modo rapido e sicuro.

Alcuni pensano che i brand di moda con una visione troppo azzardata si divertono a sperimentare modelli che nessuno indosserà mai nella vita di tutti i giorni. Chi la pensa così, sarà, probabilmente, smentito tra qualche mese o qualche anno, chi si dissocia da questa idea, ma, magari non osa sfoggiare uno dei capi più trasgressivi di Balenciaga, può iniziare da un paio di occhiali da sole: sono eccentrici ma restano un accessorio!