Dopo il successo di $erotonin Pls, lanciata su BBC Radio 1 da Jack Saunders e il brano Milano sei tossica, che l’ha vista affermarsi nella scena alternative della penisola, Kate Klein ritorna con In My Mind We’re All Insane, un inno Alternative Rock Dance pronto a far esplodere le casse. 145 Bpm di energia pura che racconta la vita, fatta di giornate no, dove anche solo alzarsi dal letto sembra una tortura, alle giornate di euforia dove ti senti il Re o la Regina del mondo pronto a cambiare la tua vita.



“E’ un pezzo bipolare, se gli si vuole fare una diagnosi’’ dice Kate Klein “Scuola, il Lavoro, la vita, e poi la vita sui social, le news, la ricerca di se stessi, del proprio scopo su sto pianeta, a volte mi sembra di andare fuori di testa, ma alla fine e’ semplicemente la vita….nei 2020s!’’. Kate esplora gli alti e bassi dell’esperienza umana che passano dai giorni in cui vuoi solo stare chiuso in camera con Netflix e mangiar patatine ai momenti di felicità e self love, accettando la propria follia. Il contrasto tra un up-tempo beat ottimista ad alto impatto energetico mixato da Austin Seltzer (Royal and the serpent, Maggie Lindemann e Beauty School Dropout) con un testo ammaliante ed evocativo da vita ad un pezzo che ti entra dentro e non ti molla, a suo modo unico, specchio di una generazione instabile e dannata, frutto dell’era post pandemia.



In My Mind We’re All Insane incoraggia a celebrare l’imprevedibilità della vita affrontando senza preconcetti lo stigma che ruota attorno alla salute mentale, perché, dopotutto, siamo tutti un po’ pazzi a modo nostro e ciò ci rende unici e speciali. Questa canzone non è solo musica; è un’esperienza che sfida le convenzioni, invita all’introspezione ed esalta il viaggio meravigliosamente caotico della vita. Che tu voglia ballare e sfogarti in un pogo, che tu stia cercando di intraprendere un viaggio interiore e stimolante o che semplicemente cerchi solo di superare indenne la fine dell’estate, In My Mind We’re All Insane è un inno perfetto. Un benvenuto a te stesso senza più compromessi.



Kate Klein è una cantante/autrice polistrumentista, con sede a Londra e Los Angeles. Influenzata da artisti come Post Malone, Bob Dylan e da band Punk rock come Sum 41, Blink 182 e Panic at the Disco, Kate riesce a mescolare perfettamente il sound della New wave Punk rock con hook pop contagiosi sin dal primo ascolto. Il suo primo successo arriva in Regno Unito nel 2018 con il singolo Shooting Star, pubblicato da Matblakk Records, raggiungendo il numero 10 nella classifica pop della Music Week.



Subito dopo aver registrato i singoli, You So Extra e Love on Drugs agli Abbey Road a Londra, Kate si imbarca per l’America per esplorare il proprio sound e crescere artisticamente sempre alla ricerca di nuove e diverse ispirazioni. Nel frattempo entrambe le canzoni vengono pubblicate, i profilii social media di Kate continuano a crescere e sempre più persone si uniscono alla sua fanbase. You So Extra viene promossa inoltre proiettando dei cut del music video sui grandi schermi nelle venues di tutto il tour americano 2019 di The Chainsmokers dando al progetto ancor più esposizione.



Il 2019, è stato un viaggio a dir poco interessante nella vita di Kate in cui durante la loro collaborazione, Bob Leone, ex direttore del progetto della famosa Songwriting Hall of Fame, manager e talent scout (Lady Gaga, Lana del Ray) si rivelerà come la persona che ha avuto maggiore influenza all’inizio della sua carriera. Sotto la guida di Bob, Kate muove i primi passi importanti negli Stati Uniti, avendo la possibilità di collaborare con vari produttori noti nella scena New Yorker tra cui Bob Cuttarella e Fran Cathcart (Les Paul, Slash, Sting, Eric Clapton), Fy Fyffe (Redman, Jay z, Busta Rhymes), Stefano Moro (Kanye West). Dopo la fase Newyorkese, si trasferisce a Los Angeles, dove incontra il responsabile media e PR Michael Garbutt (Freddie Mercury, The Rolling Stones, George Michael) che gioca tutt’ora un ruolo chiave nella sua carriera in qualità di mentore.



A Los Angeles scrive e produce affiancata da diversi artisti e produttori della scena locale con i quali vita ai singoli Sad Boy e Kill My Heart.



Kate è stata nominata anche “Artista della settimana” da MTV New Generation, e ha goduto di una copertura mediatica nazionale su Music Week, Vents e Music Daily, Popdust. Dopo l’ultimo successo del suo ultimo singolo ‘$erotonin Pls su BBC Radio 1 Future Artists con Jack Saunders e trasmesso in varie radio di tutta Europa, e dopo essere approdata su tutte le principali playlist di Spotify con il suo ultimo singolo in italiano Milano sei tossica, Kate Klein torna con un nuovo singolo In My Mind We’re All Insane, un inno alt-rock-dance a 145 bpm che invita a confrontarsi con la profondità delle proprie emozioni, spesso spinte al limite dell’equilibrio mentale e ad abbracciare l’affascinante caos che definisce la vita. Una canzone che sfida le norme sociali concentrandosi sulle complessità della psiche umana ed affrontando lo stigma relativo alla salute mentale ricordandoci che siamo tutti un po’ “pazzi” a modo nostro. Kate è ora in fase di finalizzazione di Love, War and Other Human Inflations, il suo primo EP in uscita ad inizio 2024. Un disco che sarà un mix perfetto di testi unici, ritornelli accattivanti e melodie indimenticabili, destinato a prendere d’assalto l’industria e a finire sulla bocca di tutti.