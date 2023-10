“Cerberus Bone”: il nuovo concept album dei BS Bone

Dal 17 ottobre 2023 è disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in formato fisico “Cerberus Bone” (Overdub Recordings), il nuovo album dei BS Bone. “Cerberus Bone” è un concept album che descrive l’inutilità contrapposta all’essenzialità, l’inadeguatezza che diventa consapevolezza del fallimento e al tempo stesso della rivalsa. Quest’ambiguità segna il solco di uno degli obiettivi della nostra generazione: una prospettiva per mezzo della quale osservare le cose da una più ampia veduta, ponendosi non sopra le parti in modo asettico, ma collocandosi all’interno, come a rappresentarne il punto focale. La rabbia che ne scaturisce diventa il motore del cambiamento sociale ed espressione del bisogno di reagire.

Per quanto riguarda il processo di scrittura, quasi tutti i testi sono stati scritti in epoca pre-pandemia, nonostante al loro interno sia presente comunque un pessimismo latente, figlio dell’attuale periodo storico.

L’artwork del disco è affidato all’artista giapponese Hiroyasu Tsuri a.k.a. Twoone; l’opera in oggetto, intitolata “Cerberus” è un lavoro del 2018 realizzato mediante la tecnica “Mixed media” ovvero creando, unendo e mescolando materiali a strati con tecniche diverse tra loro.

Commenta la band: “Sotto il punto di vista dell’aspetto della figura mitologica di Cerbero seguiamo la versione di Virgilio, il quale all’interno dell’Eneide lo descrive come un mostruoso cane a tre teste, rispetto alle 50 della narrazione del poeta Esiodo.

Nel XVIII lo scrittore inglese Zachary Grey affermò che le tre teste stanno a rappresentare il passato, il presente e l’avvenire, che contengono tutte le cose. Nella nostra personale accezione Cerbero, nel ciclo dell’inadeguatezza-consapevolezza-rivalsa, si pone all’interno di esso, rappresentando la rabbia che aziona il motore del cambiamento sociale”.

TRACKLIST:

01 – Wayward

02 – Bad Influencer

03 – Always a Cheater

04 – IDG (a fuck)

05 – Panic and Silence

06 – Dysfunctional Souls

07 – 99 Lions

08 – Rant

09 – Suicide Journey

I BS Bone sono un trio Alternative Heavy Rock attivo dal 2017. Tre entità distinte, tre background musicali differenti, il tutto unito dal medesimo filo conduttore attitudinale. Un’urgenza espressiva che prende forma all’interno dei loro brani. Un mix di rabbia e alienazione ispirato da spaccati di vita quotidiana.

Nel Ottobre 2019, la pubblicazione dell’EP “Inside Insanity” porta la band ad esibirsi lungo la penisola.

“Cerberus Bone” è il titolo del loro primo full-length, registrato nel febbraio 2022 presso il Monolith Recording Studio da Fillippo Buono. “Always a Cheater” e “Suicide Journey” sono i due singoli che hanno anticipato l’uscita del disco pubblicato e distribuito da Overdub Recordings.