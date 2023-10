Pontedera. Donna di 57 anni accoltellata in via De Nicola: fermano un quarantenne di Livorno

Brutale aggressione con accoltellamento in via De Nicola, all’incrocio con via Puccini. La vittima è un’italiana di 57 anni, rimasta gravemente ferita. La donna di 57 anni è stata trasportata al Pronto soccorso di Pontedera in urgenza per un intervento chirurgico.

Carabinieri e Polizia di Stato sono sopraggiunti per le indagini. La Polizia municipale ha provveduto a delimitare l’area e a bloccare il traffico. I rilievi di legge sono stati eseguiti dalla Polizia scientifica.

Per l’accoltellamento è stato fermato un uomo di 46 anni di Livorno, grazie a un’operazione congiunta degli agenti del Commissariato pontederese e dei militari della Compagnia dei carabinieri. A quanto scrive la stampa locale il fermato avrebbe avuto un legame sentimentale con la donna aggredita.