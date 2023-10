La Spezia. Terminati i lavori di riqualificazione della palestra nell’area verde di Marola

Sabato mattina il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, l’Assessore ai lavori pubblici Pietro Antonio Cimino e l’Assessore allo Sport e agli Impianti sportivi Marco Frascatore hanno inaugurato l’area verde a Marola oggetto di una profonda riqualificazione che ha interessato in particolare la palestra che si trova al suo interno per un investimento totale di 567mila euro.

“Dotare la città di strutture sportive sempre più efficienti e funzionali è uno degli obiettivi di questa Amministrazione e molto è stato fatto in questa direzione – dichiara il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini –un intervento atteso dagli abitanti di Marola che da oggi potranno usufruire dell’area verde con una palestra riqualificata e fruibile. Lo sport è un fondamentale strumento di prevenzione della salute, crescita ed educazione ma anche di aggregazione e comunità per i quartieri cittadini.”

La palestra è stata oggetto di un completo rinnovamento grazie ad una serie di lavori che hanno visto la sostituzione della copertura con un nuovo doppio telo accoppiato con camera d’aria pressata che garantisce una perfetta tenuta e il conseguente utilizzo della struttura in ogni stagione. È stata poi realizzata una nuova pavimentazione e completamente ricostruiti gli impianti di riscaldamento e di illuminazione con la sostituzione dei quadri elettrici e l’installazione di nuovi corpi illuminanti più efficienti e a basso consumo. Inoltre sono stati sostituiti i canestri con struttura regolabile che consente l’impiego degli stessi anche per il mini-basket per gli atleti più piccoli. Infine sono stati realizzati nuovi spogliatoi completi degli impianti idrico/sanitari, elettrico, di riscaldamento dotato di un nuovo sistema per la produzione dell’acqua calda e compiute alcune opere esterne di sistemazione, quali la fondazione necessaria alla futura recinzione del campo da calcio. Le opere edili hanno interessato la rimozione dei prefabbricati esistenti, la realizzazione dei sottoservizi, la realizzazione della nuova fondazione dello spogliatoio.