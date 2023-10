Ricarica Estintore – una manutenzione periodica e necessaria

Ci sono delle leggi antincendio le quali obbligano di possedere un estintore a moltissime aziende e gente. Per ipotesi, nei luoghi di lavoro bisogna possedere una determinata quantità di estintori secondo l’estensione del posto, e lo stesso vale anche per i negozi. Spessissimo, le dimensioni contemplano su per giù due estintori per piano, però ciò è quello che accade di solito, poiché occorrerebbe verificare ogni circostanza. In concreto, indipendentemente da tale genere di caso, in qualsiasi luogo c’è un impiegato, dovrà essere presente obbligatoriamente, se non altro, un estintore, poiché rientra nelle leggi che salvaguardano i lavoratori. E dopo aver acquistato un estintore occorrerà eseguire la sua manutenzione, ma anche la ricarica estintore. Tuttavia si cercherà di esaminare nel dettaglio la conduzione di tale apparecchiatura. Per la ragione che gli estintori non risultano solo di un genere, bensì ce ne sono di diversi tipi. Sotto il punto di vista estetico è possibile che chi non li conosce possa confonderli, tutti gli estintori hanno una procedura d’uso e una peculiarità che lo fanno diventare adatto o no ad un luogo specifico.

Generalmente si è avvezzi a confrontarsi con estintori a polvere, o in ogni modo li si riconosce per il fatto che di frequente si utilizzano nelle scene dei film, appunto, per raffigurare un tipico estintore. Dentro l’estintore a polvere è presente, proprio, una polvere chimica. Però non risulta il solo conosciuto, per il motivo che molte volte è possibile vedere pure degli estintori ad anidride carbonica, più limitatamente, però diviene decisivo poiché in genere serve per condurre un incendio anziché ad estinguerlo.

Per cosa è utile l’estintore ad anidride carbonica

Ci si potrebbe chiedere a cosa serve possedere un estintore ad anidride carbonica, quando questo non è neanche in grado di spegnere un incendio. In realtà l’anidride carbonica serve nel momento in cui si è in zone che includono l’esistenza di quadri elettrici o dispositivi elettrici. Tramite l’anidride carbonica si può diminuire istantaneamente la condizione termica, potendola portare perfino a -80 °C. Però questo non è tutto, per il fatto che ci sono addirittura gli estintori a schiuma, ad acqua e addirittura ad idrocarburi alogenati. La base risulta costantemente la stessa. Se risulta più risolutivo un determinato tipo di estintore anziché uno diverso, dipende dalla situazione e dalla zona. Tuttavia, a prescindere dal tipo di estintore che si possiede, questo è necessario che venga assoggettato a delle verifiche per ottenere delle garanzie sulla sua funzionalità, nonché ad una manutenzione regolamentare. Ogni tipo di intervento è previsto dalla norma legislativa. Qualora un estintore si utilizza, è necessario che questo venga ricaricato il più velocemente possibile. Non risulta una cosa strana visto che un estintore scarico non ha più lo stesso funzionamento e non viene più ritenuto un componente di sicurezza dentro un vano. Occorre specificare che nel momento in cui si chiede ad una ditta di ricaricare il proprio estintore, questa rimuoverà ciò che contiene. Ovvero non si può ricaricare un estintore mezzo pieno. La spesa per una ricarica risulta di alcune decine di euro, dipende dal genere e dal dosaggio della ricarica. Di sicuro maggiore è l’estensione dell’estintore maggiore sarà il costo, sebbene in relazione esiste un determinato risparmio. Sotto tale aspetto, gli estintori ad anidride carbonica è possibile che possano essere più convenienti di quelli a polvere.