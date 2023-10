Io e te

Di Vincenzo Calafiore

12 Ottobre 2023 Udine

Ti dico che vale la pena sognare, sognare d’essere ancora vivi e amanti.

Io e te in mezzo a questo mondo siamo belli come un campo di papaveri, una macchia rossa, in mezzo a tanto grigiore.

Ora passiamo questa lunga notte sotto il manto di stelle, lontani da tutte le guerre e, come senti, non piove più!

C’è un arcobaleno da seguire per trovare un mondo in cui vivere.

Non lasciamo questa notte al pudore e la paura, che come una tenaglia ci ha tenuti in una morsa. Non domandiamoci nulla sdraiati sotto le stelle a provare nuovamente ad amarci, amiamoci lontani dalla commedia di nessuna grazia.

Questa notte lasciamo che l’istinto fiuti l’infinito e azzardino i nostri corpi un ballo col fiato corto, sotto queste stelle sentire d’essere ancora vivi!

E’ assurdo e mi fa paura quella specie di mondo che sta fuori dagli occhi nostri, mi fa paura come si possa passare dall’essere tutto ad essere niente, senza quell’umanità che un tempo ci distingueva dagli animali.

Siamo per certi versi estranei, su questo pianeta, proprio come non fossimo mai esistiti, non siamo stati capaci di fermarci o ricordare che prima d’ogni cosa siamo umani e poi uomini.

E’ assurdo e mi fa paura quel mondo là, dietro l’angolo, con la sua inspiegabile necessità di distruggere, mi fa paura come tutto possa cambiare da un momento all’altro, come la vita, da un giorno all’altro, come certi giorni che diventano grigi.

E’ così strano, che talvolta mi chiedo se le guerre siano veramente finite o infinite dentro e fuori di me.

Provo la strana sensazione di andare incontro a me stesso nello specchio cieco del tempo dove mi aspetta un sorriso triste, sospeso sul mio viso, come la ghirlanda di una pagliacciata finita.

A questo punto tornare da te, trasportando una valigia di libri, con l’ultima verità di carta da consegnarti: i sogni sono come le conchiglie che il mare deposita sulle rive …. Bisogna raccoglierle ed ascoltare le voci dentro !

C’eravamo lasciati all’alba così come i sogni che andandosene ci lasciano disorientati!

…………. Guardandola intensamente in fondo ai suoi occhi, ciò che non riesco a dimenticare!