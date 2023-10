Nutrizionista – cos’è e a cosa serve veramente

In questo articolo andremo a vedere quelle che sono le mansioni e le responsabilità di un nutrizionista perché può essere molto utile per quelle persone che sono appassionate di benessere alimentare, e vogliono saperne di più.

Per fortuna negli ultimi anni sono sempre state di più le persone che hanno deciso di abbracciare uno stile sano dal punto di vista dell’alimentazione. Questo le ha portate anche a voler conoscere nello specifico le caratteristiche di ogni cibo che mangiano proprio perché il loro scopo era quello di seguire un’alimentazione corretta ed equilibrata.

Però per fare questo è importante non essere superficiali o prendere informazioni qua e là, ma affidarsi a figure professionali esperti e competenti come quello a cui ci riferiamo oggi, anche perché quando si tratta di salute e di cibo improvvisare non è mai positivo.

In questo caso quindi ci stiamo riferendo a una figura professionale esperta nell’alimentazione e nella nutrizione che ha come compito quello di elaborare per i suoi pazienti una dieta e un profilo nutrizionale, al di là se parliamo di persone che hanno patologie o che sono sane dal punto di vista fisico.

L’ obiettivo che si pongono è quello non solo di aiutare la persona a seguire un’alimentazione corretta e a fare una dieta, ma anche ad abbracciare uno stile di vita finalmente diverso e sano, avendo di conseguenza anche dei benefici per quanto riguarda il benessere e la salute.

Molto importante per non fare confusione tra questa figura e altre come per esempio il medico dietologo, il quale è laureato in medicina e chirurgia, e si occupa di diagnosi e prescrizione di esami e anche farmaci per il paziente, cose che invece un nutrizionista non può fare.

Mentre il dietista ha preso una laurea omonima abilitandosi poi a questa professione sanitaria, potendo quindi elaborare diete specifiche che si basano su prescrizione medica: ed ecco perché è una figura che troviamo anche negli ospedali e negli ambulatori, anche se non può prescrivere farmaci.

Infine abbiamo il biologo nutrizionista, laureato in biologia o farmacia, il quale per poter lavorare deve sostenere l’esame di stato, per poi iscriversi all’albo dei biologi.

Così come il dietista non può dare farmaci ai pazienti, ma solo un percorso alimentare studiato in base alle loro esigenze.

Obiettivi principali di questo professionista

Questo nutrizionista in definitiva dovrà individuare le esigenze nutrizionali di ogni singolo paziente, al di là delle sue condizioni di salute per poi studiare un corretto e adeguato piano di alimentazione, erogando quindi anche una consulenza finale.

Tutto questo vuol dire che nel momento in cui ha davanti la persona dovrà innanzitutto analizzare i suoi bisogni dal punto di vista nutrizionale ad energetico. Questa analisi non può non tenere conto anche dell’obiettivo principale che il paziente sostiene di voler raggiungere perché per esempio potrebbe essere semplicemente il voler migliorare durante l’attività sportiva dal punto di vista delle performance, oppure perdere semplicemente peso, o ancora adeguarsi a una prescrizione legata al fatto di soffrire in cose particolari come il diabete.

Alla fine il suo compito sarà dare al paziente consigli e informazioni utili sulla scelta e sulle modalità di preparazione dei cibi che sono previsti dalla dieta.