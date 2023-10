Giornata salute mentale. Psicologi Toscani: richiesta assistenza crescente da adolescenti

“In Toscana cresce ed è sempre più trasversale la richiesta di assistenza psicologica, con picchi significativi che riguardano gli adolescenti. Oggi circa il 70% dei nostri iscritti rileva un costante aumento delle domande, in questo senso. È una tendenza da gestire con un primo livello di risposta garantito dalla figura dello psicologo di base”. È l’analisi della presidente dell’Ordine degli psicologi toscani, Maria Antonietta Gulino, in occasione della Giornata mondiale per la salute mentale.

“I toscani – prosegue la presidente – manifestano forme di disagio che colpiscono ogni generazione. Tuttavia, l’ultima indagine interna all’Ordine ha evidenziato come la fascia che denuncia una maggiore sofferenza sia quella degli adolescenti (secondo l’81% del campione intervistato). Ad impattare – specifica Gulino – sono fattori come le aspettative scolastiche, quelle della famiglia, il bisogno d’approvazione da parte dei coetanei. Quando questi aspetti si esasperano, si formano stati di ansia e stress complessi da gestire”.

Oltre a questo, i dati in possesso dell’Ordine rilevano un aumento di richieste di assistenza psicologica per i bambini e per gli anziani. “Un quadro dal quale oggi non ci discostiamo – prosegue Gulino – e che, anzi, denota margini di costante crescita. Noi crediamo che, a fronte di questo aumento e della sua profonda diversificazione, la figura dello psicologo di base diventi ancor di più irrinunciabile”.

La presidente spiega, infatti, “che lo scopo primario della normativa che lo introduce è proprio quello di garantire un primo livello di assistenza psicologica, integrato con gli altri servizi sanitari e funzionale ad una rapida presa in carico del paziente. Una dinamica che può davvero fare la differenza in termini di efficacia della risposta che intendiamo fornire, come sistema”.