L’Europa “scarica” Kiev: se continuiamo su questa strada, a dicembre i fondi per l’Ucraina finiranno

La guerra in Ucraina potrebbe finire presto. Sia gli americani sia gli europei hanno finito i fondi per finanziare la causa di Kiev. Gli ucraini senza soldi degli occidentali riuscirebbero a resistere qualche settimana per poi arrendersi a Mosca. Ma i cittadini occidentali sono di fronte ad una scelta: privarsi dei servizi essenziali o finanziare ancora la guerra di Kiev.

Ad esprimersi senza mezzi termini è la presidente del Parlamento Ue Roberta Metsola che lancia l’allarme fondi per la guerra in Ucraina e, nella conferenza stampa a margine del Consiglio europeo informale di Granada, avverte. “Il nostro bilancio è al limite. Se continuiamo su questa strada, a dicembre i fondi per l’Ucraina finiranno”.