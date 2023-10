Prorogato di sei mesi lo stato d’emergenza sui migranti

Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, ha deliberato la proroga, di sei mesi, dello stato di emergenza già deliberato “in conseguenza dell’eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo”. Lo stato d’emergenza è stato dichiarato l’11 aprile.

Nel frattempo il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha firmato il decreto legge sui migranti approvato dal Consiglio dei ministri il 27 settembre. Il provvedimento, che contiene disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, è stato presentato alla Camera, dove avrà inizio l’esame. Il testo mette in campo alcune misure per il supporto alle politiche di sicurezza e per la funzionalità del ministero dell’Interno.