Poeti mistici, musica e canti dell’antica Persia nelle corde di Farzaneh Joorabchi

Domani, sabato 7, alle 19, nella sede dell’associazione culturale “Le Tarme” a Brattirò, concerto dell’artista iraniana (cantante e musicista) Farzaneh Joorabchi che ha scelto di vivere parte della sua esistenza a Ferruzzano superiore, borgo abbandonato dove vivono 2 famiglie, dove ha scoperto il genius loci della sua ispirazione spirituale per il fascino arcano ed evocativo del luogo, coniugando l’antica tradizione mistica persiana (quella sufi dei darvischi) con le tradizioni popolari calabresi che si portano dentro la ritualità, come la tarantella.

Dall’Iran alla Calabria. Dai venti milioni di abitanti di Teheran ai 5 di Ferruzzano. Con Farzaneh Joorabchi si compie questo viaggio tra due estremi che si toccano attraverso l’amore per la musica, per il canto, per la poesia mistica, per il fascino che sa trasmettere una terra estrema come la Calabria con la sua millenaria storia e per le suggestive evocazioni del suo arcano e misterioso paesaggio. Due mondi che si uniscono e che sconfinano attraverso il mare e la letteratura, che uniscono Rumi e la Divina Commedia (grazie alla importante traduzione di uno studioso iraniano, Shojaeddin Shafa con una lunga introduzione dove mette insieme cultura persiana, araba e occidentale, attraverso il genio di Dante); ma in particolare con il canto e i suoni di strumenti antichi, tra le danze rituali dei darvischi e della tarantella. Farzaneh Joorabchi, artista iraniana, mette insieme anima e corpo per coniugare visioni, sentimenti, passioni, ricerca spirituale.

Da 15 anni ha scoperto Ferruzzano superiore e si è innamorata. Ha deciso di viverci una parte dell’anno in questo luogo carico di memoria ma anche di abbandono, dove vivono attualmente soltanto 2 famiglie. È la storia di tanti borghi che si affacciano sul mar Jonio, una doppia anima che si specchia in quel mare che nei secoli ancora sente gli antichi echi delle civiltà passate.

Da quella terra lontana dove sono nate le prime civiltà neolitiche alla punta dello stivale dove è nato il nome Italia. Una parabola che si intride nelle c

orde del Setar (liuto utilizzato nella musica tradizionale persiana) ma anche nel battito del Daf (grande tamburo del Medio Oriente, percussione dei Darvishi mistici kurdi per la musica classica e popolare) e nelle evocazioni canore della sua voce. Farzaneh Ha portato la sua arte e i suoi racconti musicali nel mondo, e per ispirarsi ha scelto la Calabria di Ferruzzano dove con la contemplazione e la meditazione crea accordi spirituali in sintonia con la musica sacra sufi.

Ultimamente, ha spiegato l’artista iraniana che, alla luce delle sua partecipazione al festival Jazz di Roccella e prima ancora a quello della tarantella di Caulonia, ha potuto fare una esperienza importante scoprendo dei musicisti calabresi con un talento che non ha riscontrato in nessun altra regione. Lo ha potuto sperimentare sul palco del festival Jazz di Roccella, creando un rapporto archetipico tra il ritmo della tarantella (che rappresenta una forma di ritualità) e la musica mistica persiana: tra una danza popolare e una invece che ha funzione di ascesi spirituale come quella darwisch (monaco mendicante).

Farzaneh viene in Italia a 19 anni per studiare architettura a Firenze dove consegue la laurea. Nella città di Dante incontra il grande maestro di musica Persiana Mohammad Reza Lotfi e inizia un percorso di conoscenza musicale e dello spirito. I suoi concerti spaziano dall’Europa agli Stati Uniti al Nord Africa, con laboratori di canto e guarigione (musicoterapia) dell’Antica Persia.

Sabato, a partire dalle 19 è stato organizzato un concerto a Brattirò nella sede della associazione socio-culturale “Le Tarme” grazie all’impegno dei soci e della presidente Anna Maria Pugliese che oltre a svolgere l’attività di medico si dedica alla musica e al teatro insieme a Antony Greco (direttore artistico e musicista).

Un’occasione importante per conoscere le sonorità, i poeti e i canti della Persia e per stare insieme all’Artista in un conviviale per approfondire la conoscenza di un Paese le cui immagini e notizie che i media occidentali divulgano sono molto spesso frutto di manipolazione, mistificazione e di luoghi comuni come accade per la Calabria.