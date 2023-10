Gli step fondamentali per fare carriera a Milano nel settore del retail

Milano è una città che offre diverse opportunità lavorative, soprattutto per quanto riguarda il mondo del retail. Si tratta di una metropoli a forte vocazione turistica, che attira turisti da ogni parte d’Italia e del mondo in ogni periodo dell’anno.

Da non dimenticare che il capoluogo lombardo è una delle 4 capitali della moda insieme a New York, Londra e Parigi e che organizza eventi importanti nei vari periodi dell’anno, come la Milano Fashion Week.

Sono tantissime le persone che accorrono a Milano per dedicarsi allo shopping, cosa che naturalmente aumenta la richiesta sul mercato del lavoro di figure specifiche come commesse, cassiere e addette alla vendita.

Sono figure professionali molto ricercate poiché, oltre ad accogliere la clientela e concludere le vendite, devono occuparsi di altre mansioni come la gestione dei magazzini, delle casse, del visual merchandising, dei rapporti con fornitori e clienti e altre ancora.

Proprio perché Milano è una delle capitali della moda, la richiesta è molto elevata soprattutto nel settore fashion. Dai grandi brand alle boutique di alta moda fino ai negozietti di quartiere, la commessa è una figura particolarmente ricercata.

Non sorprende quindi che sul web ci siano numerose offerte di lavoro come commessa a Milano, molte delle quali consultabili su commesse.it, filiale a forte trazione digital di Jobtech che velocizza l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Le candidate possono indicare i ruoli e i settori per i quali hanno i requisiti richiesti, aumentando così la possibilità di essere assunte. Le aziende, a loro volta, hanno la possibilità di accedere ad una serie di candidature già scremate per poi assumere le candidate in linea con le proprie necessità. In questo modo si riducono le tempistiche e i costi per la selezione di personale e si ha la certezza di assumere persone esperte e qualificate per quel posto.

Chi intraprende il lavoro di commessa ha inoltre ottime opportunità di fare carriera, soprattutto se durante gli anni maturati acquisisce esperienza e affina le proprie competenze e abilità.

Le mansioni per chi svolge questo ruolo possono essere numerose, ma danno la possibilità di fare esperienza sul campo e di potersi candidare per ruoli di maggiori responsabilità e che offrono stipendi più alti, come responsabile di addetto alle vendite, capo reparto o store manager.

Volendo fare un discorso più ampio, tra le figure molto ricercate nel mondo del retail ci sono anche le cassiere. Sono tantissimi i supermercati a Milano e provincia, quindi è naturale che anche in questo settore ci siano richieste molto elevate.

Così come per la commessa, anche chi lavora come cassiera dopo aver maturato un certo numero di anni di esperienza può puntare a posizioni di maggiori responsabilità, che consentono di fare carriera e di ottenere stipendi più sostanziosi e gratificanti.