Ristrutturare il tetto: i costi e gli errori da evitare

Molte persone si chiedono quando ristrutturare il tetto perché è una cosa importante anche se purtroppo il problema è che spesso non è la prima cosa che viene in mente quando si pensa a rinnovare la propria abitazione.

Ma è un peccato perché in realtà dovrebbe essere una priorità in quanto si tratta, se così vogliamo dire, come la prima forma di difesa contro le intemperie per la nostra abitazione.

Al di là della ristrutturazione è anche vero che una buona manutenzione prolungherà la vita del tetto, aiutando a prevenire danni futuri e problemi vari. in alcuni casi però bisogna provvedere alla ristrutturazione o alla sostituzione del tetto per molti motivi, ma partendo dal fatto che sono state danneggiati o semplicemente sono invecchiati, oppure perché magari vogliamo fare un ampliamento della casa, perché abbiamo deciso di prenderla o di darla in affitto.

I casi potrebbero essere anche altri e cioè il fatto che magari c’è stata la formazione di muffe, infiltrazioni o crepe che possono essere profonde che possono causare dei danni significativi a tutto l’edificio.

In ogni caso si può decidere di ristrutturare un tempo per vari motivi. Ma in ogni caso bisogna tenere presente che tutto questo richiede un investimento significativo nonché molta programmazione: però se ci si rivolge a un’azienda di alto livello in cambio si avrà un lavoro ben strutturato e un tetto funzionale ed efficiente.

Una delle motivazioni per le quali potrebbe essere una buona idea ristrutturare il tetto riguarda l’efficienza energetica nel senso che se il tetto è troppo vecchio o troppo danneggiato, si andrà a disperdere energia, incrementando in maniera drastica i propri consumi.

Invece rifare il tetto con l’impermeabilizzazione permette di isolare in maniera corretta la casa sfruttando al contempo eventualmente altre alternative che possono essere innovative come i pannelli solari, che permettono di ridurre le bollette, a seconda della posizione, orientamento e quantità di pannelli solari termici installati.

Altri vantaggi di questa soluzione

Un altro vantaggio che verrà alla luce serie tutti là nel tetto è relativo al valore dell’immobile che andrà ad aumentare e quindi per noi sarà un buon investimento soprattutto se pensiamo di vendere quell’edificio.

Quindi se anche la sostituzione e la ristrutturazione del tetto ci costerà molto, e dobbiamo pianificare, per noi sarà un investimento perché un potenziale acquirente saranno felici di acquisire una nuova casa con un tetto nuovo, del quale non dovranno preoccuparsi per molti anni.

Ma la cosa importante è affidarsi a grandi professionisti edili di grandi aziende che ci aiuteranno a capire se veramente c’è bisogno di sostituire il tetto, di ristrutturarlo oppure solo di fare qualche semplice riparazione.

Ricordiamoci che dobbiamo essere molto veloci ed efficienti perché ci saranno tutta una serie di interventi da fare partendo dallo smantellamento del vecchio tetto perché magari il suo strato di isolante potrebbe essere deteriorato così come le travi, nonché l’installazione di quest’ultime che potrebbero essere a vista, nonché l’isolamento e l’eventuale ventilazione.

Infine ci sarà la messa in posa di pannelli, tegole e l’installazione delle grondaie.