Le migliori aziende napoletane di caffè

Quando si parla di caffè, nell’immaginario collettivo c’è soltanto un luogo che viene associato all’irrinunciabile rito della tazzina: Napoli. La città partenopea e il territorio circostante hanno visto nascere importanti realtà che si occupano della torrefazione e vendita di caffè, sia in grani che sottoforma di capsule compatibili con le macchinette del caffè più diffuse.

Questo dato non sorprende: in una città così strettamente legata al culto del caffè, alcuni imprenditori di ieri e di oggi hanno scorto enormi possibilità di espansione delle proprie aziende di torrefazione. E i fatti, finora, gli hanno dato ragione.

Ecco quali sono i principali brand che sono sorti all’ombra del Vesuvio e che oggi hanno conquistato il mercato italiano e non solo.

Caffè Borbone: un brand in continua espansione

Non c’è trasmissione televisiva in cui ormai non compaia il logo di Caffè Borbone. Questa azienda ha la sua sede principale a Caivano, vale a dire alle porte di Napoli. Stiamo parlando di un marchio relativamente giovane ma che negli ultimi anni ha saputo conquistarsi un posto in prima piano nel panorama del mercato italiano del caffè.

Oggi le capsule e le cialde Caffè Borbone sono disponibili nelle cinque classiche miscele nonché compatibili con le principali macchinette del caffè presenti nelle case e negli uffici degli italiani.

Oltre al caffè, poi, il marchio Borbone compare anche su un’ampia linea di solubili dai gusti più diversi tra loro.

Kimbo, tra tradizione e innovazione

Gli amanti del caffè non più giovanissimi hanno imparato ad apprezzare le miscele del Caffè Kimbo ancor prima che si diffondesse l’abitudine di preparare il caffè con le macchinette domestiche.

Oggi la Kimbo, azienda nata mezzo secolo fa a Melito di Napoli, mette sul mercato varie miscele di caffè e nei tipi di confezionamento che preferiscono i suoi clienti. Si va dal caffè in grani a quello miscelato, senza trascurare l’importante linea di caffè in cialde e capsule compatibili con i principali sistemi.

Toraldo, gusto espresso da 50 anni

Toraldo è un altro marchio storico del caffè napoletano, anche se in realtà non sorge proprio a Napoli ma in provincia di Caserta. Anche per la Toraldo si portano avanti due modi di fare il caffè: quello classico con la moka, a cui è rivolta la linea di caffè macinato, e le capsule per le macchine domestiche.

Lollo Caffè, altro marchio “made in Napoli”

Chiudiamo questa breve carrellata di aziende che producono caffè a Napoli con la Lollo Caffè. Negli ultimi anni la produzione è cresciuta e il marketing aziendale ha associato il loro marchio con delle icone della napoletanità, come Antonino Cannavacciuolo.

L’impegno della Lollo Caffè è sempre quello di promuovere la tradizione del caffè a Napoli anche con le macchine del caffè domestiche. Da qui si comprende l’impegno a produrre sempre nuove miscele e soprattutto compatibili con i sistemi più diffusi.