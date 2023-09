Livorno. Nuovo ospedale: c’è il progetto

“L’impegno forte della Regione Toscana in sinergia con il Comune di Livorno e con l’Asl Toscana nord ovest consente di andare avanti con un’opera cruciale per la sanità toscana”. Commenta così il presidente Eugenio Giani l’individuazione del progetto vincitore del concorso di idee per il nuovo ospedale di Livorno. Con la scelta di affidare la progettazione del nuovo ospedale di Livorno allo studio di architettura Rossi Prodi di Firenze, ufficializzata dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani nel pomeriggio di venerdì 25 agosto, insieme al sindaco Luca Salvetti, è previsto che i lavori inizieranno a giugno 2025 per concludersi tre anni dopo. “La Regione – afferma Giani – ha stanziato un finanziamento di 195 milioni di euro ai quali poi ne andranno aggiunti circa altri 40 per quanto riguarda gli interni della struttura. Esprimo soddisfazione sull’operato della commissione giudicatrice che ha individuato il vincitore per la progettazione con un anticipo di circa due settimane rispetto ai tempi prestabiliti”.

“Si tratta di un un investimento importante nella sanità toscana, con Livorno che sarà protagonista come una delle grandi città del nostro Paese sul piano dell’architettura sociale e delle infrastrutture utili al buon funzionamento della comunità che la vive”. “Il progetto del nuovo ospedale permetterà – prosegue il Presidente Eugenio Giani – di recuperare strutture abbandonate e di valorizzare il parco Pertini con l’integrazione dell’area ex Pirelli. Il tutto si inserirà in un contesto urbanistico di eccellenza ed anche l’ex Parterre ne gioverà con il valore che merita”.