Serie C/girone C Crotone vs Sorrento quinta giornata stadio Ezio Scida ore 20.45

Serie C/girone C quinta giornata Crotone vs Sorrento stadio Ezio Scida domenica 24 settembre 2023 ore 20,45. Tra i pitagorici torna disponibile il difensore Gigliotti insieme con altri ventisei convocati. Ospiti senza lo squalificato Petito. Mister Zauli: “Non è una partita spartiacque, dovrà essere il giorno dei fatti”.

Probabili formazioni:

Crotone (4-2-3-1): Dini, Leo, Bove, Gigliotti, Giron, Felippe, Vitale, Petriccione, D’Errico, Tribuzzi, Gomez. All. Zauli

Sorrento (4-3-3): Marcone, Todisco, Blondett, Panelli, Loreto, La Monica, De Francesco, G.Vitale, Badje, Martignago, Scala. All. Maiuri

Arbitro: Daniele Virgilio di Trapani

Ass. Alessandro Munerati di Rovigo

Alessandro Antonio Boggiani di Monza

Quarto giudice: Gabriele Sciolti di Lecce

È tempo che il Crotone torni al successo in occasione del terzo incontro casalingo per sedimentare la delusione dei precedenti risultati negativi subiti contro Turris (sconfitta) e Cerignola (pareggio). Un eventuale altro risultato negativo non è da considerare nell’alveo delle possibilità. Anche se nel calcio nulla è scontato inizialmente a proposito del risultato, la squadra pitagorica deve smentire questo detto. Uscire dall’Ezio Scida ancora senza aver incamerato i tre punti contro il fanalino Sorrento, la società potrebbe non restare insensibile per determinate decisioni: rapporto tecnico/squadra.

Mister Zauli continua ad evidenziare ottimismo nei confronti della squadra adducendo la negatività dei risultati alla casualità di alcune azioni di gioco e non all’incapacità tecnica dei propri giocatori. “Non saremo la squadra schiaccia sassi – ha affermato il tecnico – dobbiamo stare con i piedi per terra e conquistare punti partita dopo partita lottando e con responsabilità”.

Il fanalino Sorrento, un solo punto in classifica con sette gol subiti come il Crotone, avversario di tante sfide in serie C, torna allo Scida a distanza di tanti anni dopo che il Crotone ha disputato dieci campionati di serie B e tre di serie A. Prossima formazione pitagorica con alcuni cambi rispetto alla precedente. Tra i pali la presenza di Dini non ha alternative. Difensori centrali con la conferma di Bove e il ritorno di Gigliotti con Leo a destra e Giron sinistra. Novità anche sulla linea mediana con Felippe fin dall’inizio in coppia con Vitale. Tale scelta lascia spazio a Petriccione, D’Errico e Tribuzzi centrocampisti. Punta ancora Gomez (autore del gol del pareggio contro il Cerignola). Tumminello partirà dalla panchina. Crotone formato (4-2-3-1) come è nella tradizione di Zauli con un solo attaccante. Ospiti, due sconfitte ed un pareggio nelle ultime tre partite, identici risultati del Crotone, con l’intento di ingrossare la classifica di qualche punto.

Mister Zauli: “Accetto la critica da parte dei tifosi quando non arrivano i risultati. Pensavo, dopo la delusione della passata stagione per la mancato promozione, di vedere uno stadio quasi vuoto. Invece, oltre cinquemila spettatori a partita confermano che la squadra è sempre seguita”. Parlando della formazione con riferimento all’attacco, mister Zauli ha dichiarato: “Il Crotone al momento ne ha tre in condizioni di giocare: Tumminello, Gomez, Vhutaj ed ognuno ha segnato. Chi è rimasto escluso in qualche partita è stato per motivi fisici. In precedenza la squadra ha commesso degli errori che hanno influito pesantemente sui risultati e quindi sulla classifica. Gli attuali numeri, dopo quattro giornate, non escludono il Crotone dall’inserirsi per la promozione iniziando dalla prossima partita che vogliamo concludere avendo conquistato i tre punti. Il Sorrento è una neo promossa – ha detto Zauli – che applica bene il 4-3-3, ha buoni giocatori in avanti anche se in questo inizio di campionato ha pagato dazio alla categoria. Tutte le sue partite l’ha giocato bene pur raccogliendo poco. Ripeto, il campionato è ancora all’inizio ed è presto per affermare qual è l’effettivo valore di ogni squadra”.