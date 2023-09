L’appello di Papa Francesco: il Mediterraneo smetta di essere un mare mortuum

Il Pontefice, nel corso della sua visita a Marsiglia, si fatto promotore di un appello affinché il Mediterraneo smetta di essere “un mare mortuum”. “Chi rischia la vita in mare non invade, cerca accoglienza – ha sottolineato il Pontefice – cerca vita”. Il Papa è stato accolto dal presidente francese Emmanuel Macron, con il quale ha discusso sia di migranti sia di fine vita. Papa Francesco ha sottolineato che c’è “il diritto sia di emigrare sia di non emigrare” e chiede di non chiudersi “nell’indifferenza”.

“Contro la terribile piaga dello sfruttamento di esseri umani, la soluzione non è respingere, ma assicurare, secondo le possibilità di ciascuno, un ampio numero di ingressi legali e regolari, sostenibili grazie a un’accoglienza equa da parte del continente europeo, nel contesto di una collaborazione con i Paesi d’origine. Dire ‘basta’, invece, è chiudere gli occhi; tentare ora di ‘salvare sé stessi’ si tramuterà in tragedia domani”, ha ‘gridato a gran voce’ il Sommo Pontefice negli Incontri del Mediterraneo.