I vantaggi di essere primi su Google

Sono passati tanti anni da quando il web è entrato lentamente nella vita delle persone e cercare informazioni online è diventata un’abitudine ormai consolidata. Circa 25 anni sono iniziati a comparire i primi siti e con essi l’esigenza di cercare quello giusto.

Per soddisfare questa esigenza è nato Google e gli altri motori di ricerca sul web. Anche se con l’avvento dei social alcuni addetti ai lavori (principalmente consulenti di web marketing e divulgatori) decretarono la morte imminente della SEO, nel 2023 posizionare un sito in prima pagina di fatto significa portare migliaia di euro in fatturato e accrescere il numero dei clienti.

Insomma, essere in prima pagina su Google è ancora di fondamentale importanza in una strategia di marketing digitale.

In questo articolo vogliamo parlare dei vantaggi che un sito trae dal suo posizionamento in prima pagina per le parole chiave più importanti della propria attività.

Non prima, però, di aver parlato di Google e dei motivi che lo vedono ancora come il principale motore di ricerca in gran parte del mondo.

Perché Google è il più importante motore di ricerca?

Se è vero che Google è il più importante motore di ricerca sul web, in realtà non è stato il primo. Ci furono altri siti che nei primi anni ’90 fecero capolino sul web e che diedero la possibilità di cercare ciò di cui avevano bisogno, semplicemente facendo delle domande sotto forma di parole chiave.

Google, tuttavia, si affermò negli anni successivi e tuttora è il riferimento principale per utenti e addetti ai lavori per un aspetto che è stato sempre la priorità dei suoi inventori: la qualità delle “risposte” date.

Ogni modifica che “big G” ha avuto negli anni ha avuto sempre come faro di riferimento quello di fornire la migliore risposta possibile in funzione delle domande fatte dagli utenti.

In fin dei conti, anche se perfino i SEO più esperti non conoscono che una piccola percentuale delle logiche che spingono Google a premiare dei siti rispetto ad altri, in realtà il fine ultimo di ogni aggiornamento è quello di far rimanere Google stesso il più affidabile tra i motori di ricerca sul web.

Partendo da questi presupposti, non è difficile scorgere le opportunità che la prima posizione, o al massimo la prima pagina, su Google dà a professionisti e aziende.

L’importanza della prima pagina per un professionista

Poniamo il caso che sei un avvocato che ha lo studio a Firenze e vuoi trovare nuovi clienti tramite il web. Essere nella parte alta di Google per le parole chiave “avvocato Firenze” risulta assai importante e può fare veramente la tua fortuna professionale.

Lo stesso discorso vale per qualsiasi altra categoria professionale: dagli ingegneri agli psicologi, tanto per citarne un paio.

A trarne dei benefici sono anche le aziende che producono determinati prodotti o che erogano servizi cercati in rete. Essere in prima pagina significa per loro avere maggiore visibilità rispetto alla concorrenza e, più in generale, affermare il proprio brand sul web.

Le prime posizioni su Google per gli e-commerce

Un discorso a parte lo meritano gli e-commerce. Nel 2023 sono veramente poche le persone che non hanno fatto almeno un acquisto sul web.

Un e-commerce per vendere, soprattutto nei primi tempi quando non è conosciuto, ha bisogno di visibilità. Essere primi su Google per i prodotti che vende è fondamentale, qualunque siano le merci vendute.

Come andare in prima pagina su Google?

Fino a questo momento abbiamo parlato dell’importanza di essere ai primi posti su Google per le parole chiave più importanti della tua attività.

La domanda da porsi a questo punto è però un’altra: come si fa? È qualcosa che si può fare da soli oppure è necessario affidarsi a degli specialisti?

La SEO è una materia diventata molto complessa in questi ultimi anni. Se agli albori del web era sufficiente inserire qualche parola chiave nel sito, oggi posizionare una pagina su Google richiede profonde conoscenze e una formazione continua.

Sul mercato del marketing digitale la figura del consulente SEO è sempre più richiesta. Si tratta di un professionista con esperienza che sa come strutturare un sito o un e-commerce per farlo piacere a Google.

A differenza di quanto si possa immaginare, quella del SEO è una figura tutt’altro che tecnica. La formazione umanistica, invece, fornisce le basi che permettono di comprendere cosa cercano le persone sul web, ma soprattutto come le cercano.

Insomma, essere primi su Google permette di ottenere visibilità sul web senza investire in campagne pubblicitarie a pagamento, ma per riuscirci è necessario affidarsi agli addetti ai lavori. E in Italia, per fortuna, ci sono degli ottimi professionisti SEO!