Cos’è e a cosa serve il tagliando auto? Tutto quello che devi sapere

C’è molta confusione quando si parla di tagliando auto, e per questo motivo vogliamo fare chiarezza su cos’è, a cosa serve e perché è richiesto.

Tutte le case auto, infatti, fissano un controllo periodico sui propri modelli, come il tagliando Nissan: è, di fatto, un check up completo dell’auto, in quanto dà una panoramica completa sul suo stato di “salute”.

Cos’è il tagliando auto

Cosa prevede il tagliando auto? Una serie di servizi che riguardano la manutenzione ordinaria del veicolo. Il tagliando viene previsto proprio dalla casa madre, in quanto è fondamentale verificare e monitorare i componenti dell’auto per prevenire qualsiasi usura e per garantire il massimo dell’efficienza e delle prestazioni di ogni sua parte.

Ne consegue che tutti i controlli del tagliando vengono fortemente consigliati, da verificare su intervalli regolari: non si parla solo di efficienza, ma anche di standard di sicurezza da rispettare.

Dove si fa il tagliando dell’auto?

Veniamo a un’ulteriore domanda enormemente diffusa quando si parla di tagliandi. In questo caso abbiamo la possibilità di scegliere: possiamo rivolgerci infatti all’officina della casa produttrice o alla nostra officina di fiducia.

Gli interventi del tagliando dell’auto

Ovviamente, ci sono diversi interventi alla base del tagliando, ma in ogni caso possono variare in base al modello e anche all’anzianità stessa dell’auto. Inoltre, anche il motore svolge un ruolo: i controlli di un’auto a benzina o di un’auto con motore Diesel non sono gli stessi.

Durante il primo tagliando, per esempio, vengono sottoposti a controllo tutti i liquidi dell’auto, così come viene sostituito l’olio motore, o ancora i filtri dell’aria e dell’olio. Vengono poi controllati eventuali elementi sottoposti a usura, o pezzi malfunzionanti.

Già dal secondo tagliando, però, i controlli sono decisamente diversi e, sì, molto più approfonditi, perché l’auto è di fatto usurata. Di conseguenza non è così inusuale la sostituzione di alcuni componenti, così come il monitoraggio di altri, con il fine di garantire le massime prestazioni e rispettare gli standard di sicurezza.

Cosa vengono controllati? Climatizzatore, impianto frenante, cinghie di trasmissione, pneumatici, sospensioni e molto altro. Ogni intervento, alla fine, ha l’obiettivo di prevenire qualsiasi guasto improvviso o una criticità che potrebbe fermare l’auto, persino durante la guida.

Quando farlo e ogni quanto tempo?

Tra gli aspetti da considerare, quando si parla di tagliando auto, non può che esserci il tempo stesso.

Prima di tutto, stiamo parlando di controlli a intervalli regolari: sebbene non ci sia una scadenza fissa, è importante effettuare il primo tagliando dopo i 10.000 km. Oppure, possiamo prendere come riferimento i mesi dall’acquisto dell’auto, dunque nell’intervallo di tempo dai 6 ai 12 mesi.

E per il secondo tagliando, invece? Generalmente i controlli vengono poi effettuati ogni due anni, oppure ogni 15.000 km. Ci sono, però, dei modelli di auto molto moderni, che mediante la centralina elettronica ci ricordano di effettuare il controllo.

Il tagliando auto è obbligatorio?

Sebbene importante e altamente consigliato, il tagliando auto non è obbligatorio. Non dobbiamo nemmeno confonderlo con la revisione – che è obbligatoria per legge, invece.

La differenza tra i due è semplice: durante la revisione auto – che viene effettuata dopo quattro anni dall’acquisto e poi ogni due anni – si controlla la conformità del veicolo. Il tagliando, invece, è previsto per verificare le componenti dell’auto che sono soggette alla normale usura.