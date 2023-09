Buon auspicio. A Napoli si è ripetuto il prodigio del “miracolo” di San Gennaro. L’annuncio è stato dato alle ore 10.03 di martedì ed è stato accolto da un lungo applauso dei tantissimi napoletani che già dalle prime ore del mattino si erano ritrovati nella Cattedrale per partecipare alla celebrazione dell’arcivescovo, Domenico Battaglia.

Il “miracolo” è letto dai fedeli come segno di buon auspicio per la città e per la Campania. La liquefazione del sangue di San Gennaro avviene tre volte l’anno: il 19 settembre, giorno di San Gennaro, il sabato che precede la prima domenica di maggio, e il 16 dicembre.