Un italiano di 38 anni ha ucciso a coltellate la moglie, sua coetanea, nel pomeriggio di mercoledì in via Flavio Gioia località Lago di Battipaglia (Salerno). L’uomo di 38 anni ha fatto prima uscire di casa i figli. È quanto emerso dalle primissime ricostruzioni effettuate dai Carabinieri della Compagnia di Battipaglia. Le attività sono ancora in corso. L’autore del femminicidio è stato posto in stato di fermo.