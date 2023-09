Dal 22 settembre 2023 sarà disponibile sulle piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “Altrove”, il nuovo singolo di Stilelibero. “Altrove” è un brano che racconta la storia d’amore di due ragazzi che si amano profondamente e che nonostante le difficoltà che incontreranno durante il loro cammino sognano la libertà di amarsi liberamente e di fuggire lontano da tutte quelle imposizioni suggerite da una società convenzionale e conservatrice. Spiega l’artista a proposito del brano: “In ‘Altrove’ ho racchiuso tutta la mia voglia di evasione e l’ho raccontata attraverso una storia d’amore perché per me l’amore è l’unica salvezza, è l’uscita di sicurezza”.

Classe 1993, Stilelibero pseudonimo di Leonardo Chiarulli, è un autore, compositore e produttore italiano. Inizia a scrivere canzoni durante l’adolescenza. Nel 2013 gli viene conferito il Premio come Miglior Cantautore Under 30 della Regione Lazio. A Bologna, città in cui vive, dà vita al suo primo progetto discografico. “Altrove” è il nuovo singolo di Stilelibero disponibile sulle piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica dal 22 settembre 2023.