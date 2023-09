Serie C/girone C ancora sconfitto il Crotone contro il Francavilla

Serie C NOW terza giornata girone C seconda sconfitta consecutiva del Crotone contro il Francavilla. Traballa la panchina di mister Zauli dopo due sconfitte e sei gol subiti nelle prime tre giornate.

Virtus Francavilla 3

Crotone 1

Marcatori: 24° Giovinco, 39° Gigliotti, 50° Fornito, 87° Polidori

Virtus Francavilla (3-5-2): Forte, Gavazzi (De Marino), Monteagudo, Biondi (Izzillo), Di Marco, Artistico (Polidori), Nicoli, Macca, Accardi, Fornito (Bisolo), Giovinco (Zuppel).

All. Villa

Crotone (4-2-3-1): Dini, Leo, Loiacono, Gigliotti, Giron (Giron), Tribuzzi, Petriccione, Felippe (D’Errico), Vitale (Rojas), Vuthaj (D’Ursi), Gomez (Gomez). All. Zauli

Arbitro: Domenico Mirabella di Napoli

Assistenti: Mattia Regattieri di Finale Emilia – Andrea Zezza di Ostia Lido

Quarto giudice a bordo campo: Alessandro Colelli di Ostia Lido

Ammoniti: Artistico, Gigliotti, Fornito, Zuppel, D’Errico.

Espulsi: Gigliotti per doppia ammonizione

Angoli: 4 a 9 per il Crotone

Recupero: 2 e 6 minuti

Fine delle sconfitte del Francavilla nei confronti del Crotone che contro i pugliesi era solito vincere sia in casa, sia in trasferta.

Il terzo stop consecutivo della squadra pugliese che avrebbe significato stare ancora a zero punti e ultimo posto in classifica non c’è stato. Non era scontato che questo avvenisse sul sintetico dello Nuovarredo Arena considerando il valore degli squali.

Il decisionismo dei locali nel conquistare il primo successo stagionale e la presenza del pubblico amico che ha sempre sostenuto la propria squadra hanno contribuito al successo.

La squadra di mister Villa si è costruito il successo minuto dopo minuto senza preoccupazioni e con una prestazione collettiva oltre la sufficienza, anche quando il Crotone dava l’impressione di ribaltare il risultato. Formazione ospite iniziale con alcune novità che hanno riguardato Loiacono difensore centrale in sostituzione di Papini, Vuthaj seconda punta al posto dell’esterno D’Ursi e fuori anche l’attaccante Tumminello per fare posto a Gomez.

Il tecnico dei locali Villa ha preferito lasciare fuori Carella, Izzillo e Polidori per fare posto rispettivamente a Macca, Biondi, Giovinco.

Inesistente il Crotone in fase offensiva a causa dei pochi rifornimenti che arrivano dai centrocampisti e ne approfittava il Francavilla che riusciva a controllare bene le timide giocate degli ospiti. Petriccione, Vitale, Felippe e Tribuzzi statici nella propria metà campo. Un atteggiamento non confacente considerando il loro valore tecnico. La seconda punta Vuthaj e l’attaccante Comez mai con la possibilità di poter calciare a rete con decisione per mancanza di assist, Minuto ventiquattro si concretizza in negativo la condotta dei pitagorici. Dal limite Giovinco batte una punizione con assoluta precisione che manda il pallone ad insaccarsi alla destra di Dini. Poco reattiva la squadra di mister Zauli nel tentare l’immediato gol del pareggio, colleziona soltanto calci d’angolo. L’occasione per riequilibrare l’incontro sui piedi di Giron al minuto trentaquattro che, però, dopo aver ricevuto l’assist da Leo calcia il pallone oltre la traversa con la porta spalancata. Il pitagorico, migliore dei suoi nella prima parte come cursore sinistro, si riscatta cinque minuti dopo calciando con perfezione il sesto calcio d’angolo per la testa di Gigliotti che non ha difficoltà ad insaccarlo. Ripresa con un diverso Crotone alla ricerca del secondo gol nei primi minuti senza trovare la stoccata finale. Pitagorici inesistenti e confusi. La conferma quando Felippe nei pressi della propria area al minuto cinquanta perde un facile pallone a beneficio di Fornito che non ha difficoltà a metterlo dentro scavalcando Dini. L’espulsione di Gigliotti per doppia ammonizione per fallo su Artistico, una serie ipoteca per la vittoria dei locali. In campo D’Errico (debutto stagionale) con l’intento di rafforzare la spinta offensiva, passano i minuti e si assiste soltanto a giocate confuse da parte degli squali. L’ingresso di Tumminello, Crialesi e D’Ursi non potevano cambiare il risultato dell’incontro. È, invece, il Francavilla che realizza il terzo gol con Polidori di testa da dentro l’area. Due sconfitte nelle prime tre partite e sei gol al passivo, sono segnali negativi di un certo spessore che devono fare riflettere la società a proposito del proseguimento del campionato. Prima vittoria e primi gol a favore della squadra di casa. Dopo Francavilla la domanda nasce spontanea: mister Lamberto Zauli è l’allenatore giusto per il Crotone?