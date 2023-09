Debito italiano stellare a quasi 3 mila miliardi: soltanto l’anno prossimo, per interessi in più dovremo pagare 14 miliardi

Il debito italiano è letteralmente stellare. Sta per sfiorare i 3 mila miliardi di euro. Il Ministro Giorgetti si dice “preoccupato”. “Come ministro Economia mi alzo la mattina e condivido le angosce, le preoccupazioni di tanti imprenditori e famiglie che si alzano con il debito sulle spalle. Anche io da ministro mi alzo con un grande debito sulle spalle: 2.859 miliardi: significa che soltanto l’anno prossimo, per interessi in più dovremo pagare 14 miliardi, 14 miliardi sottratti ad aiuti, sanità, riduzione delle tasse”. Così Giancarlo Giorgetti, intervenendo al raduno della Lega a Pontida.