Jens Stoltenberg avverte che bisognerà “prepararsi a una lunga guerra in Ucraina”

Rassegniamoci: la in Ucraina è destinata a durare a lungo. Gli Stati Uniti non hanno alcuna intenzione di trovare un accordo con la Federazione Russa. A sottolinearlo è il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, il quale avverte che bisognerà “prepararsi a una lunga guerra in Ucraina”. “La maggior parte delle guerre durano più a lungo di quanto previsto quando iniziano” dichiara Stoltenberg al tedesco Funke.

Il segretario generale della Nato spiega che “se il presidente Volodymyr Zelensky e gli ucraini smetteranno di combattere, il loro Paese non esisterà più; se il presidente Vladimir Putin e la Russia depongono le armi, avremo la pace”. Quindi l’unica via per la pace è la resa totale della Russia. Verosimile? Intanto a pagarne il prezzo in prima persona sono gli ucraini e anche tutti i cittadini della Nato che, oltre a finanziare la guerra ne pagano le conseguenze economiche.