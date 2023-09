Sirmione. Ruben Andreoli uccide l’anziana madre Nerina Fontana

Femminicidio a Sirmione (Brescia). Nerina Fontana, 72 anni, è stata colpita con calci e pugni dal figlio Ruben Andreoli, 45 anni, a seguito di una lite in casa. Nell’appartamento oltre a madre e figlio vive anche la compagna dell’uomo, una donna di origini ucraine che ha assistito alla brutale aggressione.

Nerina Fontana è morta in ospedale a Brescia, dove era stata trasportata in condizioni disperate. Ruben Andreoli è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di omicidio. Alla base del litigio sembrerebbe esserci un viaggio in Ucraina che l’uomo stava organizzando con la compagna. A chiamare i soccorsi sono stati i vicini, allarmati dalle urla che provenivano dall’abitazione.