La subacquea appassiona gli italiani: c’è un mondo sommerso da esplorare

Tra le grandi passioni degli italiani rientra sicuramente il mare. Il Mare Mediterraneo è uno dei più belli al Mondo e ha sempre fatto la fortuna degli italiani, con il turismo e con le attività economiche legate al mare dalla pesca alla subacquea, dal diportismo alle crociere. Il nostro mare custodisce anche tesori dal valore inestimabile. Gli appassionati di subacquea hanno l’opportunità di scoprire questo ambiente sommerso pieno di paesaggi che tolgono il fiato e di vita marina.

Chi vuole sapere di più su questo mondo può trovare informazioni anche in rete, su portali specializzati dove si trovano curiosità sulla subacquea, le migliori recensioni e classifiche dei prodotti che non possono mancare agli amanti del mare e delle immersioni.

Al mondo sottomarino si sono sempre interessati anche i Governi italiani. Di recente è stato predisposto il Piano del mare. Il piano di 220 pagine tratta i problemi legati alle dieci filiere che compongono l’economia del mare come “nautica, crocieristica, cantieristica, sport, biologia marina, e la subacquea, straordinaria novità, per l’80% ancora ignota, importante anche per terre rare e risorse naturali che consentono processi di sviluppo in alcuni settori industriali”. A dichiararlo il ministro per le Politiche del mare Nello Musumeci.

Anche la politica italiana quindi ha deciso di investire di più sul mare e sulla subacquea, cosciente sia delle opportunità derivanti da questo ambito e anche della crescente passione degli italiani.

I luoghi suggeriti da esplorare sono i più belli al Mondo come le Barriere coralline della Grande Barriera Corallina in Australia. Questo sito di immersione offre una vasta gamma di paesaggi sottomarini, tra cui barriere coralline, grotte, relitti e una straordinaria varietà di vita marina. Spostandoci dall'altro capo del Mondo tra i siti segnalati c'è l'Isola di Cozumel in Messico. Cozumel è nota per le sue bellissime barriere coralline e per la vita marina colorata, tra cui tartarughe, squali e mante. Rimanendo sempre nelle Americhe un altro luogo bellissimo per praticare subacquea è l'Isola di Malpelo in Colombia, nota per le sue immersioni con squali, tra cui squali martello, squali tigre e squali bianchi.

Anche l'Indonesia regala luoghi unici. Raja Ampat è un arcipelago di isole situate nel mar Cina orientale e noto per la sua biodiversità marina, con più di 1.500 specie di pesci e 700 specie di coralli. Ma anche la Malesia con l'Isola di Sipadan, famosa per le sue immersioni con tartarughe e squali, tra cui squali martello, squali tigre e squali pinna bianca. E' anche nota per la sua varietà di vita marina colorata, tra cui pesci farfalla, pesci napoleone e mante.

Quando si pianifica una vacanza subacquea, è importante valutare attentamente le proprie esigenze e desideri e scegliere la destinazione più adatta. Inoltre, è importante assicurarsi di avere tutta l'attrezzatura e la formazione necessarie per immergersi in sicurezza.