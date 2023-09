Il bonus benzina da 80 euro sarà caricato direttamente sulla social card “Dedicata a te”

Il prezzo della benzina è alle stelle, ma le casse dello Stato “sono vuote” causa bonus vari dispensati dai grillini (leggasi reddito di cittadinanza e super bonus). Il Governo Meloni è chiamato ad intervenire contro il caro benzina ma i margini di manovra sono ridotti. Il Governo punta ad assegnare un bonus benzina da 80 euro al mese per i possessori della carta “Dedicata a te” (attivata a luglio). L’iniziativa, secondo fonti dell’esecutivo, dovrebbe prendere forma solo dopo il varo della Nota di aggiornamento al Def, atteso per il 27 settembre.

Il bonus sarà caricato sulla social card “Dedicata a te”, che già prevedeva un contributo unico di 382,50 euro per l’acquisto di beni e alimenti per famiglie di almeno tre componenti e un Isee fino a un massimo di 15 mila euro lordi. Si stima del bonus benzina potranno beneficiare 1,3 milioni di famiglie. Una prima risposta, indubbiamente non esaustiva. Tra rincari del costo del denaro (leggasi mutui e prestiti), carrello della spesa e conto alla pompa di benzina, gli italiani sono in seria difficoltà. Serve più coraggio e che l’Europa a sua volta intervenga correggendo l’eccessiva politica restrittiva che sta travolgendo tutti!