Dal 15 settembre 2023 sarà disponibile sulle piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “Disordine”, il nuovo singolo di L’Aurora. “Disordine” è un brano che racconta il continuo bisogno di sezionare la propria mente perché piena di pensieri e paranoie. Pur essendo forse proprio questo il momento di crescita maggiore di ogni essere umano, ce ne dimentichiamo e cerchiamo disperatamente una via di fuga, in una vita sbagliata che involontariamente si sceglie, dando così vita ad un dolore che non ha bisogno di alcuna voce. Il vero coraggio di un essere umano però, sta nel saper curare la sua anima anche dove c’è solo caos. Archiviando così la propria apatia fisica e mentale, ritrovando se stessi. Spiega l’artista a proposito del brano: “Scrivere è un mezzo per esprimere tutto ciò che non riesco a dire, cantare è una vera e propria cura per la propria anima e quella altrui”.

Aurora Caloiero, in arte L’Aurora, è una giovane cantautrice diciottenne che si avvicina alla musica già da bambina. Ben presto semplici giochi con la voce si trasformano da melodie a vere e proprie canzoni. Assistendo ai saggi di musica della zia, resta incuriosita dallo studio del canto. Inizia ufficialmente il suo percorso musicale quando suo padre le fa prendere lezioni di canto, fu quindi proprio grazie a lui che la sprona e la supporta fino ad aiutarla ad essere ciò che oggi è, senza mai smettere di migliorare la sua arte, e senza mai smettere di emozionare. Poco più che adolescente, inizia a sentire il bisogno di trasmettere alle persone i suoi pensieri e le sue emozioni e sente di doverlo fare con la sua voce e con i suoi pensieri trasformati in musica.

Ispirandosi alla sua vita e a tutto ciò che la circonda nasce il suo nome d’arte. Riassume la storia che sua madre fin da bambina le raccontava, dove nel momento della sua nascita, passava alla radio, la canzone di Eros Ramazzotti, L’Aurora. “Disordine” è il nuovo singolo di L’Aurora disponibile sulle piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica dal 15 settembre 2023.