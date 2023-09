Proteggiamo i nostri occhi dal sole con le lenti polarizzate

Quando si tratta di occhiali da sole, dobbiamo scegliere il meglio per una corretta protezione dei nostri occhi nel tempo.

sopratutto in estate, quando fa caldo e il sole picchia più che nel resto dell’anno, è importante offrire anche agli occhi una protezione dai raggi solari, in particolare dai raggi Uv che sono indicati come nocivi.

Significato degli occhiali da sole polarizzati

Infatti le radiazioni solari sono benefiche, una breve esposizione fa bene alla pelle e al nostro organismo, dato che il sole ci da la vitamina D che il nostro corpo da solo non è in grado di sintetizzare.

Le radiazioni solari però presentano caratteristiche differenti.

Comprendono la luce visibile (per circa il 37%), i raggi infrarossi (circa il 60%) e i raggi ultravioletti (circa 3% delle radiazioni che raggiungono la superficie della terra).

Nonostante i raggi Uv raggiungano in minore quantità la terra, sono i principali responsabili del fotoinvecchiamento cutaneo e dei danni alla pelle dopo una esposizione prolungata e senza protezione alla luce solare.

Ecco perchè è importante che i nostri occhiali da sole siano dotati di filtro Uv, ed oltre a quello, anche di lenti polarizzate.

Il significato degli occhiali da sole polarizzati infatti è quello di essere dotati di lenti con filtro polarizzatore, ovvero che può filtrare i raggi nocivi del sole polarizzandoli in unico punto.

Oltre a limitare l’abbagliamento e il riflesso, queste lenti proteggono gli occhi in modo migliore dalle radiazioni UV.

In commercio vi sono una miriade di modelli di occhiali da sole polarizzati alla moda , sia per uomo come per donna, per proteggere i nostri occhi e la nostra vista senza rinunciare a un look moderno.

I migliori occhiali da sole polarizzati donna

Le donne che vogliono maggiore protezione dal sole, possono cercare i migliori occhiali da sole polarizzati da donna, nei negozi di ottica e vendita occhiali anche online, dove troveranno i migliori brand del settore.

Questi occhiali vanno bene sopratutto per chi pratica sport all’aperto, per chi guida, o anche al mare o sulla neve, dato che evitano il fastidioso abbagliamento dato dai raggi del sole che si riflettono su di una superficie liscia e chiara.

Grazie alle lenti polarizzate infatti, il raggio solare subisce un processo di “polarizzazione”, per cui è parzialmente riflesso in una sola direzione di propagazione.

Per indossare occhiali da sole polarizzati alla moda basterà scegliere la montatura che fa per noi, della marca che vogliamo, dai colori che preferiamo, e poi fare inserire su questa montatura delle lenti da sole polarizzate.

Occhiali da sole polarizzati da uomo

Anche per quanto riguarda gli occhiali da sole polarizzati da uomo vale lo stesso principio.

Chi deve guidare molte ore, chi fa sport all’aperto, chi va a pesca, insomma in tutte quelle situazioni in cui si è a contatto con superfici lisce che provocano riflesso dei raggi solari, è bene indossare questo tipo di occhiali.

Infatti grazie alle lenti polarizzate, si potranno fare tutte le attività all’aperto senza problemi. Le migliori marche di occhiali offrono anche le lenti polarizzate, sia sulle montature vintage, come su quelle tartarugate o in acetato colorato.

Esistono vari colori delle lenti polarizzate, da scegliere in base al tipo di attività che si svolge.

Le lenti marroni sono quelle che vanno bene in qualsiasi circostanza, consigliate per chi è anche miope, danno un’elevata percezione dei contrasti e della profondità, e sono indicate per la guida, per gli sport come pesca e golf.

Le lenti verdi invece sono riposanti, e ideali per leggere sotto l’ombrellone, fare attività all’aria aperta e giocare a tennis, mentre quelle rosa, prettamente femminili, sono perfette per ciclismo e per la guida.