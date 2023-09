Ancora un disastro in Africa: dopo il terremoto in Marocco le inondazioni in Libia con migliaia di morti

È spaventoso il bilancio delle vittime a Derna nella Libia orientale. Avrebbe superato 5.200 morti. È il bilancio provvisorio delle inondazioni provocate dall’uragano Daniel. Lo annuncia un portavoce del ministero degli Interni libico del governo della Cirenaica in una dichiarazione rilasciata alla Tv panaraba Al Jazeera. Il portavoce sostiene che “l’assenza di mezzi avanzati per allertare i cittadini ha contribuito al disastro”. La Croce Rossa aveva parlato in precedenza di “diecimila persone” che risultano disperse nella regione della Libia orientale. Dopo il terremoto in Marocco, ancora l’Africa colpita dalle inondazioni.