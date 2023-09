La Brianza tra Arte Design e Arredo: intervista alla Designer Gabriella Cevrero

Gabriella Cevrero, esperta in Interior Design e specializzata nella progettazione del colore, oltre che caporedattrice di Interiorissimi.it, interverrà come relatrice in un incontro promosso dall’Ordine degli Architetti P. P. e C. di Monza e Brianza, con il supporto di Ceppi Legnami,. Il seminario, intitolato “La Brianza tra arte, design e arredo“, rappresenta un’opportunità essenziale per la formazione dei professionisti nel campo dell’architettura e del design.

L’appuntamento è previsto per il 9 settembre 2023, dalle 9.30 alle 17.30, presso Ceppi Legnami, situato a Cesano Maderno al numero 14 di via Gianbattista Tiepolo.

Abbiamo avuto l’opportunità di intervistare Gabriella Cevrero, un’autorità nel campo dell’interior design e del colore, sull’importanza del colore nella progettazione di un ambiente, nella percezione e nelle emozioni che trasmette.

Qual’è l’importanza del colore nella progettazione d’interni?

Il colore è fondamentale per esprimere sensazioni ed emozioni. Bisogna capire come esso può impattare la mente e la percezione di una persona. Gioca un ruolo cruciale nell’identificare visivamente un brand, dando un’impronta distintiva. Si deve fare attenzione a scegliere colori ben visibili e che rispettino gli standard di accessibilità. Il colore può anche influenzare il nostro stato d’animo: i toni calmi migliorano l’esperienza degli utenti, mentre colori troppo forti possono essere opprimenti.

Come il colore può cambiare la percezione di uno spazio?

La percezione dello spazio può variare a seconda del colore. Ad esempio, il rosso evoca sentimenti di energia, il blu induce calma e il verde è associato alla natura e alla tranquillità. Inoltre, i colori possono alterare come vediamo la grandezza di una stanza; tonalità luminose danno un senso di ampiezza, mentre le più scure creano un’atmosfera intima.

Qual è l’influenza del colore in un’ambiente lavorativo?

I colori in un ufficio possono determinare l’efficacia e il comfort dei lavoratori. Tonalità vivaci possono stimolare la concentrazione, ma se eccessive possono diventare fonte di distrazione. È fondamentale considerare la palette cromatica soprattutto in posti come gli ospedali, dove i colori rilassanti possono avere effetti benefici su pazienti e visitatori.

Quanto è importante una buona combinazione di tonalità?

L’armonia tra colori è cruciale per come un ambiente viene percepito. Una selezione equilibrata può migliorare l’estetica di un design. Tuttavia, bisogna ricordare che la percezione dei colori varia da individuo a individuo, come spiego anche durante i miei corso di Color Design.

Come diventare specialisti in materia di colore?

Per diventare un esperto in questo campo, è bene avere una formazione adeguata in design o campi affini. La teoria e la psicologia del colore sono fondamentali. L’apprendimento pratico e il lavoro con professionisti esperti sono preziosi. È essenziale avere un portfolio solido e mantenersi aggiornati partecipando a seminari e corsi. Come in ogni mestiere, la specializzazione nel colore necessita dedizione, apprendimento continuo e una profonda conoscenza della materia.

Specializzazione in progettazione e ottimizzazione del colore per l’architettura e l’interior design. Docente di teoria e psicologia del colore, stili d’arredo e progettazione d’interni, energetica del Feng Shui. Oltre alla progettazione di interni collabora come color designer con aziende private per la creazione e presentazione di cartelle-colore complesse dedicate alla commercializzazione nella grande distribuzione. Docente ai master di Interior Design e Color Design di alcuni Istituti di formazione Superiore in Italia. Oltre alla progettazione di interni collabora come color designer con aziende private per la creazione e presentazione di cartelle-colore complesse dedicate alla commercializzazione nella grande distribuzione. È docente ai master di I livello tema della progettazione del colore presso l’Accademia Telematica Europea e caporedattrice di Interiorissimi.it, rivista di cultura del design.

Contatti: [email protected] – [email protected]