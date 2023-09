Qualità 100% italiana e personalizzazione, su Castellani Shop arredi a misura di uffici, magazzini e negozi

Digitando www.castellanishop.it, negozio digitale di proprietà dell’azienda Castellani .it Srl, s’incontra una vasta selezione di mobili e complementi d’arredo dedicati all’allestimento di negozi, uffici, imprese e magazzini. Dalle scrivanie alle scaffalature: gli articoli sono espressione di una produzione 100% Made in Italy, certificata dal MUN (Marchio Unico Nazionale). Spedizioni sempre a costo zero, vantaggiose occasioni di risparmio e transazioni all’insegna della totale sicurezza vanno a completare l’offerta.

La proposta visibile sul negozio digitale interessa scrivanie direzionali e operative, scaffalature metalliche, banchi reception, armadietti sporco-pulito, vetrine espositive, bancone per negozio, panche spogliatoio, poltrone ergonomiche e molto altro ancora. Gli arredi sono realizzati nel completo rispetto delle normative vigenti in materia di qualità e sicurezza.

Il catalogo digitale si distingue per i prezzi competitivi, assicurati dalla vendita diretta dal produttore, senza intermediari. A ciò si uniscono le sezioni “Fuori Tutto” e “Outlet”, che raccolgono le migliori occasioni di risparmio del momento.

Tantissimi prodotti, inclusi i mobili ufficio Castellani Shop, sono già disponibili in pronta consegna e le spedizioni sono sempre gratis, a prescindere dalla cifra spesa. Mentre le modalità di pagamento implementate pongono l’utente al riparo da qualunque pericolo: carta di credito, bonifico bancario e PayPal.

Castellani Shop offre la possibilità di personalizzare i propri arredi, in particolare le scaffalature da negozio e da magazzino, utilizzando il pratico configuratore online. Inoltre, l’Ufficio Tecnico Interno, composto da un team di professionisti, offre il servizio di progettazione dell’ambiente lavorativo, realizzando disegni e rendering sulla base delle necessità degli acquirenti.

Il team del customer care, competente e professionale, è a disposizione del cliente in ogni fase di permanenza online, sia durante la selezione che nel post-vendita. È fruibile tramite numero di telefono, indirizzo e-mail, chat online o WhatsApp Business.

In oltre sessant’anni, l’azienda ha ottenuto una serie di riconoscimenti importanti. È presente in “Le Stelle dell’e-commerce 2021-22 e 2022-23”, classifica dei migliori e-shop realizzata da Corriere della Sera in collaborazione con Statista. In più, figura tra le PMI innovative, grazie agli investimenti sul piano di ricerca e sviluppo, e alla preparazione del suo team.

Infine, un’ulteriore conferma riguardo alla qualità degli arredi venduti e alla soddisfazione del pubblico giunge dagli oltre 1.200 feedback positivi, certificati dalla piattaforma Recensioni Verificate.

Scegli www.castellanishop.it per donare un nuovo volto al tuo ambiente professionale. Approfitta delle riduzioni attive e acquista soluzioni d’arredo 100% Made in Italy.