Golfo di Napoli: vacanze tra città, archeologia e natura. Alcuni suggerimenti

Un luogo variegato ed unico, dalle mille sfumature e dai paesaggi così diversi tra loro ma tutti ugualmente belli e degni di nota. Dalle grandi città, ai luoghi iconici della regione, passando per le zone flegree e le isole. Parliamo ovviamente del Golfo di Napoli, quell’insenatura della costa campana sorvegliata costantemente dal Vesuvio, guardino silenzioso ma sempre presente, visibile da ogni zona in cui si va.

Un luogo perfetto per organizzare le vacanze nel corso della bella stagione e avere l’imbarazzo della scelta su dove fermarsi perché ogni angolino merita una sosta, anche breve. Da Pozzuoli a Bacoli, passando per Pompei, Ercolano, Stabia, fino a Napoli e al quartiere di Posillipo dal quale si gode di una vista eccezionale sul mare e l’intero golfo, per un tour nella zona collinare della città con alle spalle un panorama da favola. Ed infine, non per importanza, ci sono i diamanti del Golfo: le isole che sorgono davanti alla costa: Procida, la più piccola e vicina, Ischia, la più grande e Capri, la più in e glamour.

Basterebbe solo questo per capire quanto sia straordinario questo angolo di Sud, una cartolina che merita di essere percorsa, in lungo ed in largo, non solo via terra. La visuale che offre il mare, infatti, è pazzesca in quanto restituisce un’angolazione diversa da quella a cui solitamente si è abituati. Dalle imbarcazioni che percorrono il Golfo si può ammirare tutta la costa e provare, anche per breve, le emozioni e sensazioni degli isolani.

A volte è proprio questo che spaventa e crea timore, non se ci si affida a partner fidati, che lavorano in sicurezza con imbarcazioni di un certo tipo. È il caso degli aliscafi di Alicost, barche moderne e super attrezzate che consentono di navigare nel Golfo in maniera rapida, sicura e concedendo ai turisti tutti i comfort necessari. Servizio bar a bordo, con wi-fi e possibilità di guardare la tv nel corso della navigazione fino ad un servizio dedicato per le persone con difficoltà motorie che vengono assistite per tutto il tragitto.

Con Alicost è possibile visitare in autonomia le isole di Capri, Procida e Ischia muovendosi da una zona all’altra tramite gli aliscafi che effettuano collegamenti giornalieri di andata e ritorno nel corso di tutto l’anno. Si può scegliere di visitare prima Capri, la più lontana dalla costa, partendo dai porti di Salerno, Vietri sul Mare, Cetara, Maiori, Minori, Amalfi, Praiano e Positano per poi dirigersi verso Ischia e Procida, in quanto i collegamenti sono attivi anche tra le isole.