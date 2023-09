Ferrara. Contributi per l’acquisto dei testi scolastici per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado

L’assessorato alla Pubblica Istruzione e Formazione, Pari Opportunità, Politiche Familiari del Comune di Ferrara informa che da martedì 5 Settembre e fino a giovedì 26 ottobre alle ore 18 le famiglie possono presentare domanda di contributo per l’acquisto dei libri di testo scolastici anche in versione digitale per il prossimo anno didattico.

È possibile presentare la domanda di contributo per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado (statali, private e paritarie) e dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale accreditati, appartenenti al sistema nazionale di istruzione.

Per beneficiare degli aiuti gli studenti non devono avere più di 24 anni, cioè essere nati dopo il 1° gennaio 1999, il requisito relativo all’età non si applica agli studenti e alle studentesse con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992.

Inoltre devono dimostrare di essere in possesso del requisito di reddito rappresentato dall’ISEE Indicatore della Situazione Economica Equivalente in corso di validità, che dovrà rientrare nelle seguenti due fasce:

1. fascia 1, con Isee fino a 10.632,94 euro

2. fascia 2, con Isee da 10.632,95 a 15.748,78 euro

Di seguito il link alla pagina di EduFe Servizi Educativi Scolastici e per le Famiglie del Comune di Ferrara dove sono disponibili tutte le informazioni necessarie per fare domanda: https://www.comune.fe.it/it/b/42385/contributi-libri-di-testo-scuole-secondarie-di-1-e-2-grado